ニッポン放送ラジオ聴取率首位番組発表「オードリーANN」「SixTONESANN」など
【モデルプレス＝2024/07/09】ニッポン放送が7月9日、6月10日〜16日に行われた「ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査」において、全局中で首位を獲得した各番組を発表した。
SixTONES田中樹＆森本慎太郎、高地優吾の週刊誌報道に言及
今回は、「ニッポン放送ショウアップナイター」、「垣花正 あなたとハッピー！」、「春風亭一之輔 あなたとハッピー！」、「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」、「オールナイトニッポンMUSIC10」、「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」、「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」、「イルカのミュージックハーモニー」、「土田晃之 日曜のへそ」など全105番組中、38番組が首位を獲得し、ニッポン放送首位獲得の大きな原動力となった。
【「オールナイトニッポンMUSIC10／GOLD」（毎週月曜〜金曜夜10時〜午前0時）】
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週月曜夜10時〜午前0時）
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週火曜夜10時〜午前0時）
・「森高千里オールナイトニッポンMUSIC10」（毎月第2水曜夜10時〜午前0時）※6月12日（水）夜10時〜午前0時
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週木曜夜10時〜午前0時）
・「吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD」※6月14日（金）夜10時〜午前0時
【「オールナイトニッポンX（クロス）」（毎週月曜〜木曜深夜0時〜0時58分）】
・「キタニタツヤのオールナイトニッポンX（クロス）」（毎週月曜深夜0時〜0時58分）
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）」（毎週木曜深夜0時〜0時58分）
【「オールナイトニッポン」（毎週月曜〜土曜深夜1時〜3時）】
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜深夜1時〜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜深夜1時〜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜深夜1時〜3時）
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜夜11時30分〜深夜1時）
【「オールナイトニッポン0（ZERO）」（月〜金曜平日平均）】
・「フワちゃんのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週月曜深夜3時〜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週水曜深夜3時〜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週木曜深夜3時〜4時30分）
・ニッポン放送開局70周年特別番組「さだまさしラジオで流れた音楽たち」（6月10日午後7時〜午後9時50分）
・「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト」（6月16日午後6時〜午後9時40分）
・「垣花正あなたとハッピー！」（毎週月曜〜木曜午前8時〜午前11時）
・「春風亭一之輔あなたとハッピー！」（毎週金曜午前8時〜午前11時）
・「テレフォン人生相談」（毎週月曜〜金曜午前11時〜午前11時20分）
・「辛坊治郎ズームそこまで言うか！」（毎週月曜〜木曜午後3時30分〜午後5時30分）
・「伊集院光のタネ」（毎週火曜〜金曜午後5時30分〜午後5時50分）
・「玉城ティナとある世界」（毎週水曜夜9時30分〜夜9時50分）
・「スポーツ伝説」（毎週月曜〜木曜夜9時50分〜夜9時57分）
・「なにわ男子の初心ラジ！」（毎週金曜深夜0時〜1時）
・「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（毎週土曜午前11時〜午後1時）
・「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（毎週土曜午後1時〜午後3時）
・「山崎育三郎のI AM 1936」（毎週土曜夜9時30分〜夜10時）
・「僕が見たかった青空君と奏でるラジオ」（毎週土曜夜10時〜夜10時30分）
・「藤ヶ谷太輔Peaceful Days」（毎週土曜夜10時30分〜夜11時）
・「中居正広ON＆ON AIR」（毎週土曜夜11時〜夜11時30分）
・「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」（毎週日曜午前5時〜午前7時）
・「イルカのミュージックハーモニー」（毎週日曜午前7時〜午前8時30分）
・「薬師丸ひろ子ハート・デリバリー」（毎週日曜午前8時30分〜午前9時）
・「土田晃之日曜のへそ」（毎週日曜正午〜午後4時 ※6月16日は、午後2時までの短縮放送）
・「三代目J SOUL BROTHERS山下健二郎のZERO BASE」（毎週日曜夜9時40分〜夜10時）
・「ももいろクローバーZももクロくらぶxoxo」（毎週日曜夜10時〜夜10時30分）
・「櫻坂46こちら有楽町星空放送局」（毎週日曜夜11時〜夜11時30分）
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
SixTONES田中樹＆森本慎太郎、高地優吾の週刊誌報道に言及
◆ニッポン放送、38番組が首位獲得
今回は、「ニッポン放送ショウアップナイター」、「垣花正 あなたとハッピー！」、「春風亭一之輔 あなたとハッピー！」、「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」、「オールナイトニッポンMUSIC10」、「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」、「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」、「イルカのミュージックハーモニー」、「土田晃之 日曜のへそ」など全105番組中、38番組が首位を獲得し、ニッポン放送首位獲得の大きな原動力となった。
◆オールナイトニッポン全局中同時間帯 首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
【「オールナイトニッポンMUSIC10／GOLD」（毎週月曜〜金曜夜10時〜午前0時）】
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週月曜夜10時〜午前0時）
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週火曜夜10時〜午前0時）
・「森高千里オールナイトニッポンMUSIC10」（毎月第2水曜夜10時〜午前0時）※6月12日（水）夜10時〜午前0時
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週木曜夜10時〜午前0時）
・「吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD」※6月14日（金）夜10時〜午前0時
【「オールナイトニッポンX（クロス）」（毎週月曜〜木曜深夜0時〜0時58分）】
・「キタニタツヤのオールナイトニッポンX（クロス）」（毎週月曜深夜0時〜0時58分）
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）」（毎週木曜深夜0時〜0時58分）
【「オールナイトニッポン」（毎週月曜〜土曜深夜1時〜3時）】
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜深夜1時〜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜深夜1時〜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜深夜1時〜3時）
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜夜11時30分〜深夜1時）
【「オールナイトニッポン0（ZERO）」（月〜金曜平日平均）】
・「フワちゃんのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週月曜深夜3時〜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週水曜深夜3時〜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週木曜深夜3時〜4時30分）
◆ニッポン放送全局中同時間帯 首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
・ニッポン放送開局70周年特別番組「さだまさしラジオで流れた音楽たち」（6月10日午後7時〜午後9時50分）
・「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト」（6月16日午後6時〜午後9時40分）
・「垣花正あなたとハッピー！」（毎週月曜〜木曜午前8時〜午前11時）
・「春風亭一之輔あなたとハッピー！」（毎週金曜午前8時〜午前11時）
・「テレフォン人生相談」（毎週月曜〜金曜午前11時〜午前11時20分）
・「辛坊治郎ズームそこまで言うか！」（毎週月曜〜木曜午後3時30分〜午後5時30分）
・「伊集院光のタネ」（毎週火曜〜金曜午後5時30分〜午後5時50分）
・「玉城ティナとある世界」（毎週水曜夜9時30分〜夜9時50分）
・「スポーツ伝説」（毎週月曜〜木曜夜9時50分〜夜9時57分）
・「なにわ男子の初心ラジ！」（毎週金曜深夜0時〜1時）
・「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（毎週土曜午前11時〜午後1時）
・「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（毎週土曜午後1時〜午後3時）
・「山崎育三郎のI AM 1936」（毎週土曜夜9時30分〜夜10時）
・「僕が見たかった青空君と奏でるラジオ」（毎週土曜夜10時〜夜10時30分）
・「藤ヶ谷太輔Peaceful Days」（毎週土曜夜10時30分〜夜11時）
・「中居正広ON＆ON AIR」（毎週土曜夜11時〜夜11時30分）
・「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」（毎週日曜午前5時〜午前7時）
・「イルカのミュージックハーモニー」（毎週日曜午前7時〜午前8時30分）
・「薬師丸ひろ子ハート・デリバリー」（毎週日曜午前8時30分〜午前9時）
・「土田晃之日曜のへそ」（毎週日曜正午〜午後4時 ※6月16日は、午後2時までの短縮放送）
・「三代目J SOUL BROTHERS山下健二郎のZERO BASE」（毎週日曜夜9時40分〜夜10時）
・「ももいろクローバーZももクロくらぶxoxo」（毎週日曜夜10時〜夜10時30分）
・「櫻坂46こちら有楽町星空放送局」（毎週日曜夜11時〜夜11時30分）
（modelpress編集部）
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