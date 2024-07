BTS ジミン、先行公開曲「Smeraldo Garden Marching Band」が米ビルボード「HOT100」にランクイン

BTS(防弾少年団)のジミンの2ndソロアルバムの先行公開曲が、米ビルボード「HOT100」にランクインした。8日(現地時間)、アメリカ音楽専門メディアのビルボードは公式SNSを通じて、先月28日にリリースされたジミンの2ndソロアルバム「MUSE」の先行公開曲「Smeraldo Garden Marching Band(feat. LOCO)」がメインソングチャート「HOT100」(7月13日付)で88位を記録したと明かした。

これでジミンは、ソロ曲としては通算5本目に「HOT100」にランクインした。これに先立って、彼はソロアーティストとして2023年にBIGBANGのSOLと一緒に歌った「VIBE (feat. Jimin of BTS)」で初めてこのチャートに76位でランクイン。また、同年に発売された1stソロアルバム「FACE」の収録曲「Set Me Free Pt.2」(30位)とタイトル曲「Like Crazy」(1位)が、「HOT100」に相次いでランクインした。ジミンが歌唱に参加した映画「ワイルド・スピード/ファイヤーブースト」のOST(挿入歌)「Angel Pt. 1(Feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long / FAST X Soundtrack)」も「HOT100」で65位を記録した。ビルボードの公式SNSによると、「Smeraldo Garden Marching Band(feat. LOCO)」は「HOT100」の他にも、「ワールドデジタルソングセールス」(1位)、「グローバル(アメリカを除く)」(7位)にもランクインし、変わらぬ人気を証明した。「Smeraldo Garden Marching Band(feat. LOCO)」は、行進しながら演奏するマーチングバンドをベースにした楽曲で、ビッグバンドのサウンドにヒップホップジャンルを加え、ジミンの爽やかな歌声とLOCOのラップが幻想のハーモニーを成す。2ndソロアルバム「MUSE」は、7月19日午後1時に全世界で同時発売される予定だ。同アルバムには、インスピレーションの源を探しに行く旅程が収められている。