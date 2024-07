7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。第15回は、57.2キロのベアナックルルールでチャリーサ・シガーラと対戦するタイ・エマリー。RIZIN初参戦となるエマリーはコロナ禍で渡航中のタイから出国できず、8ヶ月間ムエタイジムでの生活を余儀なくされるなか打撃競技に関心を抱き、22年9月にベアナックルルールでプロデビューしたという逸材。海外での大会では勝利後に前代未聞のパフォーマンスを披露するなど、注目度は高い。

■タイ・エマリー 基本データ名前:タイ・エマリー出身地:オーストラリア生年月日:1987年1月3日身長:162cm体重:57.2kg所属:TK MMAX:@tai_emery■プロフィール電気技師として働いた後ラグビーやサッカーを経てランジェリー(下着)風のユニフォームで行う七人制の女性インドア・アメリカンフットボールリーグ「レジェンズ・フットボール・リーグ(LFL)」(※20年以降はXリーグ)でオールスター選抜、王座獲得を経験する活躍をした。コロナ禍、渡航中のタイから出国できず8ヶ月間ムエタイジムでの生活を余儀なくされるなか打撃競技に関心を抱き、激しいコンタクトスポーツであるアメフトで培った強靭なフィジカルと持ち前の行動力を武器に修行に励む。アマチュアMMA戦績1敗1ドロー。22年9月にタイで行われ、ブアカーオ・バンチャメークがメインを飾ったBKFC THAILAND:3でプロデビュー。右アッパー、左レフトのコンビネーションを完璧に決め地元タイのクンチャイにKO勝利を飾った。12月、2戦目のBKFC THAILAND:4ではコーメインでBKFCタイのストロー級王者ポー・デンマンを相手に、顔を大きくカットしながら5R戦い抜くも判定負けを喫する。3戦目の今回、自身同様に参戦するたび注目を浴びるシガーラをKOし日本の格闘技ファンの心を掴みたい。■RIZIN戦績なし●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整