【大雨警報】鳥取県・湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村に発表
気象台は、午後0時23分に、大雨警報（浸水害）を湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村に発表しました。
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中・西部では、9日夕方まで土砂災害や河川の増水に、9日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■米子市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
9日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
9日夕方にかけて警戒
■境港市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
9日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 40mm
9日夕方にかけて警戒
■湯梨浜町
□大雨警報【発表】
・浸水
9日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 40mm
■琴浦町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
9日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 40mm
■北栄町
□大雨警報【発表】
・浸水
9日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 40mm
■日吉津村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
9日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 40mm
■大山町
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒