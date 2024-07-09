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気象台は、午後0時23分に、大雨警報（浸水害）を湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鳥取県・湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村に発表

中・西部では、9日夕方まで土砂災害や河川の増水に、9日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■米子市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　9日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　9日夕方にかけて警戒

■境港市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　9日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　9日夕方にかけて警戒

■湯梨浜町
□大雨警報【発表】
・浸水
　9日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

■琴浦町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　9日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

■北栄町
□大雨警報【発表】
・浸水
　9日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

■日吉津村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　9日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

■大山町
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒