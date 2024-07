(MCU)最新作『デッドプール&ウルヴァリン』より、「情熱大陸」で知られる窪田等が穏かなナレーションでお届けする過激な絵本動画が公開された。

到着したのは、本作の主人公“破天荒なクソ無責任ヒーロー”デッドプールと、世界を救うためにタッグを組むこととなるその相棒“キレるとヤバい最恐アウトロー”ウルヴァリンの関係性を一気に学べる絵本動画「でっどぷーるとうるゔぁりん」。キュートなイラストに、人気ドキュメンタリー番組「情熱大陸」や企業CMなど様々な番組・コンテンツのナレーションでおなみじみの窪田等の温かなボイスがついている。

そう聞くと癒し系の映像にも思えるが、中身は全く予想外……。Fワード連発で、急に身体が「ちゅどーんっ!!」と爆発しバラバラになっても、いつしか元通りになるほどの不死身ボディを誇る“俺ちゃん”ことデッドプールが、「あのクソつめくそやろう」「なんであんなやつとおれが組まないといけないんだ」とボロクソにけなしながらも、大切なファミリーを救うための鍵を握る重要人物・ウルヴァリン探しの旅に出る。

ウルヴァリンはキレるとヤバい最恐アウトローで、どんな時でも能天気でおしゃべりなデッドプールとは正反対の武骨なヒーロー。散々ボヤきながらもようやくウルヴァリンを見つけたデッドプールだったが、全くそりの合わない2人はすぐに戦い始め、互いに血だらけになるほど容赦なく傷つけあってしまって……。

アベンジャーズへの加入も噂されている2人がまさかのバディを結成し、世界の命運を賭け暴れまわることに……。“混ぜるな危険”な2人は手を携え、世界を救うことができるのか?



また、7月3日より日本円の新紙幣が発行されたことにちなみ、“俺ちゃん(デッドプール)”と“爪野郎(ウルヴァリン)”の遊び心溢れる“俺ちゃん銀行券”が登場。現実世界の紙幣と同じような中央部分の透かしや、3Dホログラム、指で券種を識別できる識別マークが入っているなど、超ハイクオリティーな仕上がりとなっている。

(c) 2024 20th Century Studios / (c) and 2024 MARVEL.

デッドプール仕様の方はゴールドの10万円札、ウルヴァリン仕様の方はシルバーの300円札。今後、全4か所、下記の日程にて数量限定で配布されることが決定した。配布会場には、先日盛大な出発式が全長7.5mにも及ぶデップートラックが駆け付ける予定。この機会に、俺ちゃんと爪野郎の紙幣をゲットしてデップートラックの前で記念撮影をしてほしい。

『デッドプール&ウルヴァリン』デップートラック“俺ちゃん銀行券”配布スケジュール 7月13日(土) @愛知県

11:00-13:00イオンシネマ大高

15:00-17:00 中川コロナシネマワールド

7月27日(土) @埼玉県

10:00-12:00イオンシネマ浦和美園

14:00-16:00 109シネマズ菖蒲

※各会場とも、配布場所は映画館内ではなく、モール内のデップ―トラック設置場所となります。

※詳しくは各劇場にお問い合わせください。

アクション・エンターテイメント超大作『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月24日(水)最速公開。

