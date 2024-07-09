TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12〜69歳」で首位 14期連続首位の快挙【首位獲得区分一覧】
TOKYO FMは9日、6月10日から16日に行われた『ビデオリサ〜チ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均の「男女12〜69歳」で首位を獲得したと発表した。一昨年の4月・6月・8月・10月・12月、昨年2月、4月、6月、8月、10月、12月、今年2月、4月に続いて14期連続という結果となった。
【写真たくさん】TOKYO FM平日人気ワイド番組パーソナリティー集結
また、【男女12〜59才】区分と、当社コアタ〜ゲットである【男女18〜49才】では単独首位を獲得し、主要3カテゴリ〜でトップを達成。さらに、【M1F1】、【M2F2】、【男女10代】、【男女20代】、【男女30代】、【男女40代】【高校生男女】【学生男女】の各齢区分でもトップを獲得し、首都圏在住の幅広い層の生活者からTOKYO FMのコンテンツが高い支持を得る結果となった。
平日番組では「ONE MORNING」、「住吉美紀のBlue Ocean」、「ディア・フレンズ」、「ALL〜TIME BEST」、「玉川徹 ラジオのタマカワ」、「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」、「THE TRAD」、「Skyrocket Company」、「Roomie Roomie!」、「SCHOOL OF LOCK!」が好調。
土日番組では「COUNTDOWN JAPAN」、「福山雅治 福のラジオ」、「広瀬すずの『よはくじかん』」、「リリ〜・フランキ〜 スナック ラジオ」、「秋元康 いいこと、聴いた」、「山下達郎のサンデ〜・ソングブック」、「ももいろクロ〜バ〜Zのハッピ〜・クロ〜バ〜!TOP10」、「あ、安部礼司」などが高スコアとなった。
■平日ワイド番組 首位獲得区分
・『ONE MORNING』（月〜金 6:00〜9:00）
【男性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性30代】【女性30代】【M2】
・『Blue Ocean』（月〜金 9:00〜11:00）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】
・『ディアフレンズ』（月〜木 11:00〜11:30）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
・『ALL〜TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜』（月〜水 11：30〜13：00）
【男性18〜49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【男性50代】
・『ラジオのタマカワ』（木 11:30〜13:00）
【女性30代】【男性40代】【M2】
・『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木 13:00〜14:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】
・『THE TRAD』（月〜木 15:00〜16:50）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】
・『Skyrocket Company』（月〜木 17:00〜20:00）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【女性60代】
・『Roomie Roomie!』（月〜木 20:00〜20:55）
【F1】【男性40代】
・『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金 22：00〜23：55）
【F1】【女性20代】【男性30代】【M2】
・『JET STREAM』（月〜金24：00〜24：55）
【男性10代】【女性10代】【男性30代】【女性50代】【男性60代】【女性60代】
・『JUMP UP MELODIES』(金 13:00〜14:55)
【男性18〜49才】【F1】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
・『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金 15:00〜17:00)
【男性18〜49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性30代】【男性50代】
■土日主要番組 首位獲得区分
・『COUNTDOWN JAPAN』（土 13：00〜13：55）
【男性18〜49才】【男性30代】【男性40代】【M2】
・『福山雅治 福のラジオ』（土 14:00〜14:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【女性10代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『リリ〜・フランキ〜「スナック ラジオ」』（土 16:00〜16:55）
【男性18〜49才】【F1】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
・『川島明 そもそもの話』（土 17:00〜17:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性60代】
・『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（土 23:00〜23:55）
【男性50代】【男性60代】【女性60代】
・『木村拓哉Flow』（日 11:30〜11:55）
【男性18〜49才】【男性30代】【M2】
・『いいこと、聴いた』（日 13:00〜13:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【男性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】【男性60代】
・『山下達郎のサンデ〜・ソングブック』（日 14：00〜14：55）
【女性30代】【F2】【男性60代】
・『ももいろクロ〜バ〜Zのハッピ〜クロ〜バ〜！TOP10』（日 16:00〜16:55）
【F1】【女性20代】【男性50代】
・『あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜』（日 17:00〜17:55）
【女性18〜49才】【女性10代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】
・『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』（日21:00〜21:55）
【女性18〜49才】【F1】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】
【写真たくさん】TOKYO FM平日人気ワイド番組パーソナリティー集結
また、【男女12〜59才】区分と、当社コアタ〜ゲットである【男女18〜49才】では単独首位を獲得し、主要3カテゴリ〜でトップを達成。さらに、【M1F1】、【M2F2】、【男女10代】、【男女20代】、【男女30代】、【男女40代】【高校生男女】【学生男女】の各齢区分でもトップを獲得し、首都圏在住の幅広い層の生活者からTOKYO FMのコンテンツが高い支持を得る結果となった。
土日番組では「COUNTDOWN JAPAN」、「福山雅治 福のラジオ」、「広瀬すずの『よはくじかん』」、「リリ〜・フランキ〜 スナック ラジオ」、「秋元康 いいこと、聴いた」、「山下達郎のサンデ〜・ソングブック」、「ももいろクロ〜バ〜Zのハッピ〜・クロ〜バ〜!TOP10」、「あ、安部礼司」などが高スコアとなった。
■平日ワイド番組 首位獲得区分
・『ONE MORNING』（月〜金 6:00〜9:00）
【男性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性30代】【女性30代】【M2】
・『Blue Ocean』（月〜金 9:00〜11:00）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】
・『ディアフレンズ』（月〜木 11:00〜11:30）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
・『ALL〜TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜』（月〜水 11：30〜13：00）
【男性18〜49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【男性50代】
・『ラジオのタマカワ』（木 11:30〜13:00）
【女性30代】【男性40代】【M2】
・『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木 13:00〜14:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】
・『THE TRAD』（月〜木 15:00〜16:50）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】
・『Skyrocket Company』（月〜木 17:00〜20:00）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【女性60代】
・『Roomie Roomie!』（月〜木 20:00〜20:55）
【F1】【男性40代】
・『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金 22：00〜23：55）
【F1】【女性20代】【男性30代】【M2】
・『JET STREAM』（月〜金24：00〜24：55）
【男性10代】【女性10代】【男性30代】【女性50代】【男性60代】【女性60代】
・『JUMP UP MELODIES』(金 13:00〜14:55)
【男性18〜49才】【F1】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
・『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金 15:00〜17:00)
【男性18〜49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性30代】【男性50代】
■土日主要番組 首位獲得区分
・『COUNTDOWN JAPAN』（土 13：00〜13：55）
【男性18〜49才】【男性30代】【男性40代】【M2】
・『福山雅治 福のラジオ』（土 14:00〜14:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【女性10代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『リリ〜・フランキ〜「スナック ラジオ」』（土 16:00〜16:55）
【男性18〜49才】【F1】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】
・『川島明 そもそもの話』（土 17:00〜17:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性60代】
・『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（土 23:00〜23:55）
【男性50代】【男性60代】【女性60代】
・『木村拓哉Flow』（日 11:30〜11:55）
【男性18〜49才】【男性30代】【M2】
・『いいこと、聴いた』（日 13:00〜13:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【男性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】【男性60代】
・『山下達郎のサンデ〜・ソングブック』（日 14：00〜14：55）
【女性30代】【F2】【男性60代】
・『ももいろクロ〜バ〜Zのハッピ〜クロ〜バ〜！TOP10』（日 16:00〜16:55）
【F1】【女性20代】【男性50代】
・『あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜』（日 17:00〜17:55）
【女性18〜49才】【女性10代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】
・『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』（日21:00〜21:55）
【女性18〜49才】【F1】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】