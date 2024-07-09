TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12〜69歳」で首位

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　TOKYO FMは9日、6月10日から16日に行われた『ビデオリサ〜チ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均の「男女12〜69歳」で首位を獲得したと発表した。一昨年の4月・6月・8月・10月・12月、昨年2月、4月、6月、8月、10月、12月、今年2月、4月に続いて14期連続という結果となった。

【写真たくさん】TOKYO FM平日人気ワイド番組パーソナリティー集結

　また、【男女12〜59才】区分と、当社コアタ〜ゲットである【男女18〜49才】では単独首位を獲得し、主要3カテゴリ〜でトップを達成。さらに、【M1F1】、【M2F2】、【男女10代】、【男女20代】、【男女30代】、【男女40代】【高校生男女】【学生男女】の各齢区分でもトップを獲得し、首都圏在住の幅広い層の生活者からTOKYO FMのコンテンツが高い支持を得る結果となった。

　平日番組では「ONE MORNING」、「住吉美紀のBlue Ocean」、「ディア・フレンズ」、「ALL〜TIME BEST」、「玉川徹 ラジオのタマカワ」、「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」、「THE TRAD」、「Skyrocket Company」、「Roomie Roomie!」、「SCHOOL OF LOCK!」が好調。

　土日番組では「COUNTDOWN JAPAN」、「福山雅治 福のラジオ」、「広瀬すずの『よはくじかん』」、「リリ〜・フランキ〜 スナック ラジオ」、「秋元康 いいこと、聴いた」、「山下達郎のサンデ〜・ソングブック」、「ももいろクロ〜バ〜Zのハッピ〜・クロ〜バ〜!TOP10」、「あ、安部礼司」などが高スコアとなった。

■平日ワイド番組　首位獲得区分
・『ONE MORNING』（月〜金　6:00〜9:00）
【男性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性30代】【女性30代】【M2】

・『Blue Ocean』（月〜金　9:00〜11:00）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】

・『ディアフレンズ』（月〜木　11:00〜11:30）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】

・『ALL〜TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜』（月〜水　11：30〜13：00）
【男性18〜49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【男性50代】

・『ラジオのタマカワ』（木　11:30〜13:00）
【女性30代】【男性40代】【M2】

・『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木　13:00〜14:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】

・『THE TRAD』（月〜木　15:00〜16:50）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】

・『Skyrocket Company』（月〜木　17:00〜20:00）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【女性60代】

・『Roomie Roomie!』（月〜木　20:00〜20:55）
【F1】【男性40代】

・『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金　22：00〜23：55）
【F1】【女性20代】【男性30代】【M2】

・『JET STREAM』（月〜金24：00〜24：55）
【男性10代】【女性10代】【男性30代】【女性50代】【男性60代】【女性60代】

・『JUMP UP MELODIES』(金　13:00〜14:55)
【男性18〜49才】【F1】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】

・『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金　15:00〜17:00)
【男性18〜49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性30代】【男性50代】

■土日主要番組　首位獲得区分

・『COUNTDOWN JAPAN』（土　13：00〜13：55）
【男性18〜49才】【男性30代】【男性40代】【M2】

・『福山雅治　福のラジオ』（土　14:00〜14:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【女性10代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】【男性60代】

・『リリ〜・フランキ〜「スナック ラジオ」』（土　16:00〜16:55）
【男性18〜49才】【F1】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】

・『川島明　そもそもの話』（土　17:00〜17:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性60代】

・『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（土　23:00〜23:55）
【男性50代】【男性60代】【女性60代】

・『木村拓哉Flow』（日　11:30〜11:55）
【男性18〜49才】【男性30代】【M2】

・『いいこと、聴いた』（日　13:00〜13:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【男性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】【男性60代】

・『山下達郎のサンデ〜・ソングブック』（日　14：00〜14：55）
【女性30代】【F2】【男性60代】

・『ももいろクロ〜バ〜Zのハッピ〜クロ〜バ〜！TOP10』（日　16:00〜16:55）
【F1】【女性20代】【男性50代】

・『あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜』（日　17:00〜17:55）
【女性18〜49才】【女性10代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】

・『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』（日21:00〜21:55）　
【女性18〜49才】【F1】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】