セブン-イレブンは、対象商品を買うと無料引換券がレシートについてくる「プライチ」キャンペーンを実施している。発券期間は7月9日から15日まで。なお、無料引換券の引換期間は7月16日から29日までとなる。

○対象商品

「伊藤園 お〜いお茶 緑茶 600ml」(※冷凍ペット、ホットは対象外)を1つ買うと、「伊藤園 お〜いお茶 玄米茶 600ml 」1つの無料引換券がプレゼントされる。

(セブン-イレブンサイトより引用)

「三ツ矢特濃パインスカッシュ 500ml 」を1つ買うと、「三ツ矢サイダー 500ml」(※増量パッケージも対象)1つの無料引換券がプレゼントされる。

(セブン-イレブンサイトより引用)