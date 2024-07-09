【お得】セブン-イレブン、1個買うと無料! 7月9日スタートのプライチをチェック - 「三ツ矢サイダー 500ml」などがもらえる
セブン-イレブンは、対象商品を買うと無料引換券がレシートについてくる「プライチ」キャンペーンを実施している。発券期間は7月9日から15日まで。なお、無料引換券の引換期間は7月16日から29日までとなる。
○対象商品
「伊藤園 お〜いお茶 緑茶 600ml」(※冷凍ペット、ホットは対象外)を1つ買うと、「伊藤園 お〜いお茶 玄米茶 600ml 」1つの無料引換券がプレゼントされる。
(セブン-イレブンサイトより引用)
「三ツ矢特濃パインスカッシュ 500ml 」を1つ買うと、「三ツ矢サイダー 500ml」(※増量パッケージも対象)1つの無料引換券がプレゼントされる。
(セブン-イレブンサイトより引用)
○対象商品
「伊藤園 お〜いお茶 緑茶 600ml」(※冷凍ペット、ホットは対象外)を1つ買うと、「伊藤園 お〜いお茶 玄米茶 600ml 」1つの無料引換券がプレゼントされる。
(セブン-イレブンサイトより引用)
「三ツ矢特濃パインスカッシュ 500ml 」を1つ買うと、「三ツ矢サイダー 500ml」(※増量パッケージも対象)1つの無料引換券がプレゼントされる。
(セブン-イレブンサイトより引用)