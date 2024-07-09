仙北市・秋田市・大仙市・由利本荘市に避難所開設（大仙市西仙北西体育館 追加）
大仙市：避難所情報
西仙北西体育館（自主避難用）
大仙市強首字上野台92-1
午前11時30分 秋田県発表
指定避難所
仙北ふれあい文化センター（自主避難用） 避難所 ２０２４年７月９日８時３０分開設
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難世帯）
大仙市堀見内 大仙市総務部
指定避難所
南外コミュニティセンター（自主避難用） 避難所 ２０２４年７月９日８時３０分開設
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難世帯）
大仙市南外 大仙市総務部
サンクエスト大曲（自主避難用） 避難所 ２０２４年７月９日８時１０分開設
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難世帯）
大仙市大曲日の出町１丁目 大仙市総務部
指定避難所
はぴねす大仙（自主避難用） 避難所 ２０２４年７月９日８時１０分開設
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難世帯）
大仙市幸町 大仙市総務部
指定避難所
西仙北スポーツセンター（自主避難用） 避難所 ２０２４年７月９日８時３０分開設
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難世帯）
大仙市刈和野 大仙市総務部
指定避難所
ペアーレ大仙（自主避難用） 避難所 ２０２４年７月９日８時１０分開設
避難人数：０人（うち自主避難０人）
避難世帯数：０世帯（うち自主避難世帯）
大仙市大曲中通町 大仙市総務部
仙北市：避難所情報
指定避難所
花葉館（かようかん） 避難所 ２０２４年７月９日６時３６分開設
最大収容人数：２００人
仙北市西長野古米沢３０－１９ 仙北市総務部
２０２４年７月９日６時３７分
仙北市総務部 発表
秋田市：避難所情報
指定緊急避難場所兼避難所
雄和基幹集落センター（大正寺連絡所） 避難所 ２０２４年７月９日７時２０分開設
最大収容人数：１５４人
秋田市雄和新波字樋口６２－２ 秋田市総務部
指定緊急避難場所兼避難所
雄和市民サービスセンター 避難所 ２０２４年７月９日７時２０分開設
最大収容人数：２８０人
秋田市雄和妙法字上大部４８－１ 秋田市総務部
２０２４年７月９日７時２１分
秋田市総務部 発表
由利本荘市：避難所情報：開設 ７月９日８時４５分 大内小学校
避難所情報
指定避難所
大内小学校 避難所 ２０２４年７月９日８時４５分開設
最大収容人数：３８０人
由利本荘市松本字小及位野７８ 由利本荘市総務部
２０２４年７月９日８時５２分
由利本荘市総務部 発表