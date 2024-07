【その他の画像・動画を元記事で見る】

■映画『Cloud クラウド』特典付きムビチケカードの発売も決定!

主演:菅田将暉×監督・脚本:黒沢 清の初タッグによる映画『Cloud クラウド』の本ポスタービジュアルと、シーン写真6点が解禁された。

本作は、『スパイの妻』(2020年)で、第77回ベネチア国際映画祭銀獅子賞(最優秀監督賞)を受賞した黒沢監督の最新作で、“誰もが標的になりうる”日常と隣り合わせの恐怖を描いたサスペンススリラー。

転売で稼ぐ主人公・吉井良介を菅田将暉、吉井の謎多き恋人・秋子役を古川琴音、吉井に雇われたバイト青年・佐野役を奥平大兼、ネットカフェで生活する男・三宅役を岡山天音、吉井が働く工場の社長・滝本役を荒川良々、そして吉井を転売業に誘う先輩・村岡役を窪田正孝が演じている。

今回解禁された本ポスターは、「何か」に向かって銃口を向ける菅田が演じる主人公の吉井の横に、「(君も)狙われている」と、狙われているのは自分だけではないと伝える意味深なビジュアルとなっている。

さらに「“気がつけば標的”匿名の集団による“狩りゲーム”がはじまる--」というコピーには、知らず知らずのうちに、 自分が狙われる側の人間になっていた怖さとともに、「見えない敵」の存在も感じさせる。本作で初めてガンアクション に挑戦したという菅田は、撃たれる側の演技は経験したことがあったが、銃を撃つ演技ははじめて。かつてガンアク ションを撮りまくってきた黒沢清監督による熱血指導を受けた、菅田の銃の扱い方にも注目だ。

あらたに解禁された場面写真は、「狙われている」ことに気づきはじめ警戒する吉井、吉井と先輩の村岡がボードゲームをしている緊迫感あるカットなど、菅田演じる吉井の周りを取り囲む、登場人物たちの謎めいたシーンカット。

そして7月12日から特典付きムビチケカードの発売も決定。ムビチケカードは、海外用のポスタービジュアルと同様の デザインとなり、「WE ARE ALL UNDER A CLOUD(人は憎しみから逃れられない)」と英語コピーが記載されている。特典は、緊迫した様子で何かを一心に見つめる転売ヤー・吉井の横顔の上に浮かぶようにロゴがデザインされ、「NOT FOR SALE」の代わりに「NOT FOR RESALE」と記されたその名も「転売禁止クリアファイル」となっている。

映画情報

『Cloud クラウド』

9月27日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー

監督・脚本:黒沢清

主演:菅田将暉

出演:古川琴音、奥平大兼、岡山天音、荒川良々、窪田正孝

配給:東京テアトル 日活

(C)2024「Cloud」製作委員会

映画『Cloud クラウド』作品サイト

cloud-movie.com