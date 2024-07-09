¼ç±é¡§¿ûÅÄ¾Úö¡ß´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¹õÂôÀ¶¡¢±Ç²è¡ØCloud ¥¯¥é¥¦¥É¡ÙËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¥·ー¥ó¼Ì¿¿6ÅÀ²ò¶Ø
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£±Ç²è¡ØCloud¡¡¥¯¥é¥¦¥É¡ÙÆÃÅµÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥É¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡ª
¼ç±é¡§¿ûÅÄ¾Úö¡ß´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¹õÂô À¶¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡ØCloud¡¡¥¯¥é¥¦¥É¡Ù¤ÎËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¥·ー¥ó¼Ì¿¿6ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¤ÎºÊ¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ç¡¢Âè77²ó¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¶ä»â»Ò¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¹õÂô´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¡ÈÃ¯¤â¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡ÉÆü¾ï¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¹¥ê¥éー¡£
Å¾Çä¤Ç²Ô¤°¼ç¿Í¸ø¡¦µÈ°æÎÉ²ð¤ò¿ûÅÄ¾Úö¡¢µÈ°æ¤ÎÆæÂ¿¤Îø¿Í¡¦½©»ÒÌò¤ò¸ÅÀî¶×²»¡¢µÈ°æ¤Ë¸Û¤ï¤ì¤¿¥Ð¥¤¥ÈÀÄÇ¯¡¦º´ÌîÌò¤ò±üÊ¿Âç·ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÃË¡¦»°ÂðÌò¤ò²¬»³Å·²»¡¢µÈ°æ¤¬Æ¯¤¯¹©¾ì¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÂìËÜÌò¤ò¹ÓÀîÎÉ¡¹¡¢¤½¤·¤ÆµÈ°æ¤òÅ¾Çä¶È¤ËÍ¶¤¦ÀèÇÚ¡¦Â¼²¬Ìò¤ò·¦ÅÄÀµ¹§¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤ë¿ûÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎµÈ°æ¤Î²£¤Ë¡¢¡Ö¡Ê·¯¤â¡ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë°ÕÌ£¿¼¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Èµ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÉ¸Åª¡ÉÆ¿Ì¾¤Î½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ë¡È¼í¤ê¥²ー¥à¡É¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë－－¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ôー¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢ ¼«Ê¬¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÝ¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Å¨¡×¤ÎÂ¸ºß¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿ûÅÄ¤Ï¡¢·â¤¿¤ì¤ëÂ¦¤Î±éµ»¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½Æ¤ò·â¤Ä±éµ»¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¡£¤«¤Ä¤Æ¥¬¥ó¥¢¥¯ ¥·¥ç¥ó¤ò»£¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÇ®·ì»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¿ûÅÄ¤Î½Æ¤Î°·¤¤Êý¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤¢¤é¤¿¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡ÖÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Ï¤¸¤á·Ù²ü¤¹¤ëµÈ°æ¡¢µÈ°æ¤ÈÀèÇÚ¤ÎÂ¼²¬¤¬¥Üー¥É¥²ー¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÛÇ÷´¶¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿ûÅÄ±é¤¸¤ëµÈ°æ¤Î¼þ¤ê¤ò¼è¤ê°Ï¤à¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿¥·ー¥ó¥«¥Ã¥È¡£
¤½¤·¤Æ7·î12Æü¤«¤éÆÃÅµÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥É¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥É¤Ï¡¢³¤³°ÍÑ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖWE ARE ALL UNDER A CLOUD¡Ê¿Í¤ÏÁþ¤·¤ß¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¥³¥Ôー¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÅµ¤Ï¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç²¿¤«¤ò°ì¿´¤Ë¸«¤Ä¤á¤ëÅ¾Çä¥äー¡¦µÈ°æ¤Î²£´é¤Î¾å¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¡ÖNOT FOR SALE¡×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ÖNOT FOR RESALE¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÅ¾Çä¶Ø»ß¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¾ðÊó
¡ØCloud ¥¯¥é¥¦¥É¡Ù
9·î27Æü¡Ê¶â¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¹õÂôÀ¶
¼ç±é¡§¿ûÅÄ¾Úö
½Ð±é¡§¸ÅÀî¶×²»¡¢±üÊ¿Âç·ó¡¢²¬»³Å·²»¡¢¹ÓÀîÎÉ¡¹¡¢·¦ÅÄÀµ¹§
ÇÛµë¡§Åìµþ¥Æ¥¢¥È¥ë Æü³è
(C)2024¡ÖCloud¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¡ØCloud ¥¯¥é¥¦¥É¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
cloud-movie.com