キム・ジョーンズによる実用的なストーンアイランドのエッセンスとディオールのエレガンスを融合させたバッグが登場

ディオールから、ストーンアイランドとコラボしたラウンドバッグが登場します。© JACKIE NICKERSON/Courtesy of DIOR対照的な伝統のシンボルをさりげなく刷新した2024年フォールコレクションにおいて、キム・ジョーンズはゲストとして招聘したストーンアイランドと対話を重ね、その実用的なエッセンスとディオールのエレガンスを融合させました。このユニークな出会いを表現したラウンドバッグは、スムースレザーに繊細なエンボス加工で刻印された2つのメゾンのロゴによって、その存在感を増しています。

© GABRIELE ROSATI/Courtesy of DIORクチュールスピリットと機能性を兼ね備えたこのアイテムは流線型のシルエットが特徴的で、中央に大きなジップコンパートメントを配しました。アウトドアにインスピレーションを得たこのバッグは、長さの調節が可能なショルダーストラップを備え、ピンバックルとスナップボタンで簡単に取り外すことができます。「色彩の錬金術」が昇華された特別なコラボレーションに呼応するように、この待望の新作は、イエロー、ブルー、そして創設者クチュリエのお気に入りの色であるグレーの3色の鮮やかな色合いで表現されています。イエロー/Courtesy of DIORグレー/Courtesy of DIORブルー/Courtesy of DIOR「ディオール & ストーンアイランド」ラウンドバッグカラー:イエロー 、グレー、ブルー価格:52万円(税込)@Dior @KIMJONESSTUDIO#Dior #ディオール #DiorStoneIslandお問い合わせ:クリスチャン ディオールTEL:0120-02-1947