¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥àÅÐ¾ì¡¡çõ¥×¥í½êÂ°ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¿¿ÁêË½¤¯
¡¡¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤ò´ë²è±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSCRAP¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¼«Âð¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¶î»È¤·¤Æ¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¡Ø»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤òÀ©ºî¤·¡¢2024Ç¯7·î9Æü¤è¤êÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤²¤§¡ª¥ê¥¢¥ë¤Ê½µ´©»ï¡¡¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á
¡¡¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ïçõ¥×¥í½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ½Ð±éºî¤ÎÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥¢¤äB¾®Ä®¤È¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¤ê¤È¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡19Æü¤è¤ê¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëËÜºî¡Ø»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤Ï¡¢Îß·×75Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤ÎºÇ¿·ºî¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥¢¥¯¥¢¤ä¥ë¥Ó¡¼¤ÈÆ±¤¸çõ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¤È¤Ê¤ê¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¼«¿È¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëµ»ö¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿Áê¤ò¡¢¥¢¥¯¥¢¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËË½¤¯¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤ê¼«Âð¶à¿µÃæ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äB¾®Ä®¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¶î»È¤·¤Æ¿¿Áê¤òÃµ¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÊª¸ìÂÎ¸³¡£Ææ²ò¤¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢B¾®Ä®¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿½µ´©»ï¤ä¤«¤Ê¤Î¶È³¦¤Þ¤È¤á¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥¢¤ä¥ë¥Ó¡¼»ëÅÀ¤Î¼Â¼Ì±ÇÁü¤Ë¤è¤êÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸À¤³¦Àþ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤À¤±¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶È³¦Î¢ÏÃ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡£¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¿·µ¬Ï¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
çõ¥×¥í¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÍÇ¡¹ß¤ê¤«¤«¤ë¡ÖÁ´¤¯¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¡£
SNS¤Ï±ê¾å¤·¡¢¼èºà¿Ø¤¬¼è¤ê°Ï¤à¼«Âð¤«¤é¤Ï°ìÊâ¤â½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Âð¶à¿µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Î±ê¾å¡¢Ã¯¤«¤¬Î¢¤Ç»å¤ò°ú¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¡×
¸ÞÈ¿ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤«¤é»ö·ï¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£
°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»ÅÁÈ¤ó¤À¤Î¤«¡£
¤½¤Î¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¼«Âð¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¸ÞÈ¿ÅÄ´ÆÆÄ¤È¥¢¥¯¥¢¡¢¤½¤·¤Æçõ¥×¥í¡¢B¾®Ä®¤ÎÌÌ¡¹¤ÈÅÅÏÃ¤äSNS¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò»ÅÁÈ¤ó¤À¹õËë¤ÎÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸÷¤êµ±¤¯·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡Ö±³¡×¤òË½¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¡ª
¢£¥×¥ì¥¤·Á¼°
»þ´ÖÀ©¸Â¡§¤Ê¤·
½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó180¡Á240Ê¬
¿Í¿ôÀ©¸Â¡§¤Ê¤·¡Ê¿ä¾©¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í¡Ë
É¬Í×¤Ê¤â¤Î¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Þ¤¿¤ÏPC¡¢É®µÍÑ¶ñ
¢£¥×¥ì¥¤³«»ÏÆü»þ
2024Ç¯7·î19Æü(¶â)12:00¡Á
¢¨¥²¡¼¥à½ªÎ»Í½ÄêÆü¡§Ì¤Äê
¢£²Á³Ê
ÄÌ¾ï¥¥Ã¥ÈÈÇ¡§3,800±ß
ÆÃÅµÉÕ¤¥¥Ã¥ÈÈÇ¡§6,800±ß
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡üÆÃÅµÉÕ¤¥¥Ã¥ÈÈÇ ¾ÜºÙ
Ææ²ò¤¥¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤²¤§¡ª¥ê¥¢¥ë¤Ê½µ´©»ï¡¡¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á
¡¡¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ïçõ¥×¥í½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ½Ð±éºî¤ÎÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥¢¤äB¾®Ä®¤È¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¤ê¤È¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÊª¸ìÂÎ¸³¡£Ææ²ò¤¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢B¾®Ä®¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿½µ´©»ï¤ä¤«¤Ê¤Î¶È³¦¤Þ¤È¤á¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥¢¤ä¥ë¥Ó¡¼»ëÅÀ¤Î¼Â¼Ì±ÇÁü¤Ë¤è¤êÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸À¤³¦Àþ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤À¤±¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶È³¦Î¢ÏÃ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡£¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¿·µ¬Ï¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
çõ¥×¥í¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÍÇ¡¹ß¤ê¤«¤«¤ë¡ÖÁ´¤¯¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¡£
SNS¤Ï±ê¾å¤·¡¢¼èºà¿Ø¤¬¼è¤ê°Ï¤à¼«Âð¤«¤é¤Ï°ìÊâ¤â½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Âð¶à¿µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Î±ê¾å¡¢Ã¯¤«¤¬Î¢¤Ç»å¤ò°ú¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¡×
¸ÞÈ¿ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤«¤é»ö·ï¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£
°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»ÅÁÈ¤ó¤À¤Î¤«¡£
¤½¤Î¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¼«Âð¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¸ÞÈ¿ÅÄ´ÆÆÄ¤È¥¢¥¯¥¢¡¢¤½¤·¤Æçõ¥×¥í¡¢B¾®Ä®¤ÎÌÌ¡¹¤ÈÅÅÏÃ¤äSNS¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò»ÅÁÈ¤ó¤À¹õËë¤ÎÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸÷¤êµ±¤¯·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡Ö±³¡×¤òË½¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¡ª
¢£¥×¥ì¥¤·Á¼°
»þ´ÖÀ©¸Â¡§¤Ê¤·
½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó180¡Á240Ê¬
¿Í¿ôÀ©¸Â¡§¤Ê¤·¡Ê¿ä¾©¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í¡Ë
É¬Í×¤Ê¤â¤Î¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Þ¤¿¤ÏPC¡¢É®µÍÑ¶ñ
¢£¥×¥ì¥¤³«»ÏÆü»þ
2024Ç¯7·î19Æü(¶â)12:00¡Á
¢¨¥²¡¼¥à½ªÎ»Í½ÄêÆü¡§Ì¤Äê
¢£²Á³Ê
ÄÌ¾ï¥¥Ã¥ÈÈÇ¡§3,800±ß
ÆÃÅµÉÕ¤¥¥Ã¥ÈÈÇ¡§6,800±ß
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡üÆÃÅµÉÕ¤¥¥Ã¥ÈÈÇ ¾ÜºÙ
Ææ²ò¤¥¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¡£