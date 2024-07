ニッポン放送は9日、6月10日から16日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、12歳〜69歳男女、週平均に加え、平日平均、土曜日、日曜日でも首位を獲得した(※いずれも6時〜24時平均)。『ニッポン放送ショウアップナイター』『垣花正 あなたとハッピー!』『春風亭一之輔 あなたとハッピー!』『辛坊治郎 ズームそこまで言うか!』『オールナイトニッポンMUSIC10』『ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回』『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』『イルカのミュージックハーモニー』『土田晃之 日曜のへそ』など全105番組中、38番組が首位を獲得し、ニッポン放送首位獲得の大きな原動力となった。

■全局中同時間帯首位獲得番組(個人全体:12歳〜69歳・男女)オールナイトニッポン関連除く・ニッポン放送開局70周年特別番組「さだまさしラジオで流れた音楽たち」(6月10日(月)午後7時〜午後9時50分)・「明石家さんまオールニッポンお願い!リクエスト」(6月16日(日)午後6時〜午後9時40分)・「垣花正 あなたとハッピー!」(毎週月曜〜木曜午前8時〜午前11時)・「春風亭一之輔 あなたとハッピー!」(毎週金曜午前8時〜午前11時)・「テレフォン人生相談」(毎週月曜〜金曜午前11時〜午前11時20分)・「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか!」(毎週月曜〜木曜午後3時30分〜午後5時30分)・「伊集院光のタネ」(毎週火曜〜金曜午後5時30分〜午後5時50分)・「玉城ティナとある世界」(毎週水曜 夜9時30分〜夜9時50分)・「スポーツ伝説」(毎週月曜〜木曜 夜9時50分〜夜9時57分)・「なにわ男子の初心ラジ!」(毎週金曜深夜0時〜1時)・「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」(毎週土曜 午前11時〜午後1時)・「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」(毎週土曜午後1時〜午後3時)・「山崎育三郎の I AM 1936」(毎週土曜夜9時30分〜夜10時)・「僕が見たかった青空 君と奏でるラジオ」(毎週土曜夜10時〜夜10時30分)・「藤ヶ谷太輔 Peaceful Days」(毎週土曜 夜10時30分〜夜11時)・「中居正広 ON & ON AIR」(毎週土曜 夜11時〜夜11時30分)・「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」(毎週日曜午前5時〜午前7時)・「イルカのミュージックハーモニー」(毎週日曜午前7時〜午前8時30分)・「薬師丸ひろ子ハート・デリバリー」(毎週日曜午前8時30分〜午前9時)・「土田晃之 日曜のへそ」(毎週日曜正午〜午後4時※6月16日(日)は、午後2時までの短縮放送)・「三代目 J SOUL BROTHERS 山下健二郎のZERO BASE」(毎週日曜夜9時40分〜夜10時)・「ももいろクローバーZ ももクロくらぶxoxo」(毎週日曜夜10時〜夜10時30分)・「櫻坂46 こちら有楽町星空放送局」(毎週日曜夜11時〜夜11時30分)「ニッポン放送ショウアップナイター」6月11日(火)〜6月15日(土) 午後6時〜午後9時 5曜日平均・6月11日(火) 午後6時〜午後9時「ニッポン放送ショウアップナイター 楽天×巨人」・6月12日(水) 午後6時〜午後9時「ニッポン放送ショウアップナイター 楽天×巨人」・6月13日(木) 午後6時〜午後9時「ニッポン放送ショウアップナイター 楽天×巨人」・6月14日(金) 午後6時〜午後9時「ニッポン放送ショウアップナイター 日本ハム×巨人」・6月15日(土) 午後6時〜午後9時「ニッポン放送ショウアップナイター 日本ハム×巨人」