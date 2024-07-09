ÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤¦¤Ê¤® Ææ¤¦¤Ê¤®¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈ¯Çä¡¢2024Ç¯¤ÏÆüËÜÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¤¯¤í¤®¡×´Æ½¤¤Ç¤¦¤Ê¤®ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡¢5000¥»¥Ã¥È¸ÂÄêÈÎÇä
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ï7·î11ÆüÀµ¸á¡¢¡Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤¦¤Ê¤® Ææ¤¦¤Ê¤®¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ÖÆüÀ¶Ææ¤¦¤Ê¤®Ð§¡×7·î15ÆüÈ¯Çä¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤¦¤Ê¤®»ÈÍÑ¤Î¡ÈÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü¡É¥«¥Ã¥×¥á¥·
¡Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤¦¤Ê¤® Ææ¤¦¤Ê¤®¡×¤Ï¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¿·¥Õ¡¼¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ°ÊªÍ³Íè¸¶ÎÁ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¡¢ËÜÊª¤Î¡È¤¦¤Ê¤®¤Î³÷¾Æ¡É¤Ë¶á¤¤¿©´¶¤È¸«¤¿ÌÜ¡¢Ì£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¤¦¤Ê¤®ÍÍ¿©ÉÊ¡£
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤¦¤Ê¤® Ææ¤¦¤Ê¤®¡×Ä´ÍýÎã
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤¦¤Ê¤® Ææ¤¦¤Ê¤®¡×¤ò½é¤á¤ÆÈ¯Çä¡£ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«1Ê¬¤Ç1,000¥»¥Ã¥È¤¬´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
2024Ç¯ÈÎÇä¤Îº£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¤¯¤í¤®¡×Å¹¼çŽ¥¹õÌÚ½ã (¤¯¤í¤®¤¸¤å¤ó) »á´Æ½¤¤Î¤â¤È¤ÇÉÊ¼Á¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¸¶ºàÎÁ¤ÎÂçÆ¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤¬¤â¤ÄÆÈÆÃ¤Ê¹á¤ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¦¤Ê¤®ÆÃÍ¤ÎÀÄµû¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤ä»é´¶¤ò²Ã¤¨¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê ¡É¤¦¤Ê¤®¤Î³÷¾Æ¡É ³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤¦¤Ê¤® Ææ¤¦¤Ê¤®¡×¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¡È¤¦¤Ê¤®¤Î³÷¾Æ¡É¤Î¿©´¶¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÇò¿ÈÁØ¡×¡ÖÃæ´ÖÁØ¡×¡ÖÈéÁØ¡×¤Î3ÁØ¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇò¿ÈÁØ¡×¤Ï¼ç¤ËÎ³¾õÂçÆ¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ¡°Ý´¶¤Î¤¢¤ë¿©´¶¤ò¡¢¡ÖÃæ´ÖÁØ¡×¤Ï¿¢ÊªÌý»é¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤Ê¤®¤Î¿È¤ÈÈé¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë»é¿È¤Î¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈéÁØ¡×¤ÏÂçÆ¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¸¶ÎÁ¤ÇÈé¤Î¼Á´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÃÝÃºÊ´Ëö¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÆÃÍ¤Î¹õ¤µ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤¦¤Ê¤® Ææ¤¦¤Ê¤®¡×¹½Â¤
¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1,500±ß¡£¤¿¤ì¤È»³Ü¥¤¬1¥Ñ¥Ã¥¯¤º¤ÄÆþ¤ê¡£5,000¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¡£¹ØÆþ¤Ï1¿Í5¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¤Î°ìÉô¾®ÇäÅ¹¤Ç¤â7·î20Æü¤«¤é´ü´ÖŽ¥¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ç¤Ï7·î15Æü¤Ë¡¢¡ÖÆüÀ¶Ææ¤¦¤Ê¤®Ð§¡×¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤â³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤¦¤Ê¤® Ææ¤¦¤Ê¤®¡×¤ò¶ñºà¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÈÆüÀ¶¤Î¥«¥Ã¥×¥á¥·¡É¥·¥ê¡¼¥º¿·¾¦ÉÊ¡£1¿©ÀÇÊÌ369±ß¡£´ØÅì¹Ã¿®±Û¡¢ÃæÉô¡¢¶áµ¦ÃÏ¶è¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¡ÖÆüÀ¶Ææ¤¦¤Ê¤®Ð§¡×
¢¡ÆüÀ¶¡Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤¦¤Ê¤® Ææ¤¦¤Ê¤®¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸