BOYNEXTDOOR、明日の日テレ「DayDay.」生出演！タイトル曲「Earth, Wind ＆ Fire」MV予告映像を公開

BOYNEXTDOORが、明日(10日)待望の日本デビューを迎え、JP 1st Single「AND,」をリリースする。前日に、タイトル曲である「Earth, Wind & Fire」(Japanese Ver.)のミュージックビデオティザーが公開された。好きな相手のせいで途方に暮れている6人の少年たちの話を描いている。時間が経つにつれ、次々と変わる彼女の感情を、自分ではコントロールできない自然現象にたとえ表現し、それにより混乱に陥るメンバーたちを見せている。まさにタイトルに通り、地球、風、火が描かれた映像で、24秒程度の短い映像にも、キッチュコア(Kitsch Core)でユニークなムードを通じて、Gen-Z世代のムードで代弁しているBOYNEXTDOOR独自のアイデンティティを表している。

「Earth, Wind & Fire」は、ハイパーポップ要素が加わったダンス曲で、思い通りにならない愛によって揺れ動く感情をダイナミックに表現した楽曲。愛を地、風、火のような自然に例えて、メンバーのキャッチーな想像力と個性が表現されており、Japanese Ver.もまたインパクトのある日本語詞が中毒性を増す楽曲になっている。明日の日本デビュー日当日には、ミュージックビデオ本編の公開、日本テレビ「DayDay.」への生出演、六本木ヒルズアリーナで開催されるJP 1st Single「AND,」発売記念ショーケースが予定されている。BOYNEXTDOORの華麗な日本デビューの姿に注目だ。

■リリース情報

JP 1st Single「AND,」

発売日:2024年7月10日(水)



<CD収録曲>

・One and Only(Japanese Ver.)

・Earth, Wind & Fire(Japanese Ver.)

・But Sometimes(Japanese Ver.)

・日本オリジナル曲



【初回限定盤A(CD+フォトブック)】

品番:UPCH-7671

価格:1,870円(税込)

・スリーブケース

・フォトブック 36P

・ステッカーシート

・フォトカード全6種のうちランダム1種(A ver.)



【初回限定盤B(CD+デジタルコードカード)】

品番:UPCH-7672

価格:1,870円(税込)

・スリーブケース

・ブックレット 4P

・デジタルコードカード全6種のうちランダム1種

映像内容「Jacket Photo Behind The Scenes / MV Behind The Scenes」

・リリックポスター

・フォトカード全6種のうちランダム1種(B ver.)



【通常盤(CD)】

品番:UPCH-6031

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 8P

・ユニットフォトカード全9種のうちランダム1種(C ver.)



【Weverse Shop Japan限定盤(CD+フォトブック)】

品番:PROJ-5908

価格:2,200円(税込)

・スリーブケース

・フォトブック 36P

・リリックポスター

・スタンディングフォトカード全6種のうちランダム1種

・ユニットフォトカード全9種のうちランダム1種(C ver.)

・フォトカード全6種のうちランダム1種(D ver.)



【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD)】

品番:PDCJ-5118

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 8P

・フォトカード全6種のうちランダム1種(E ver.)



【メンバーソロジャケット盤(CD)】

SUNGHO / RIWOO / JAEHYUN / TAESAN / LEEHAN / WOONHAK

品番:UPCH-7673〜7678

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 12P

・直筆メッセージ(印刷)付きフォトカード

※封入されるメッセージ付きフォトカードはソロジャケットと同じメンバーのものになります



<CD購入特典>

・応募抽選用シリアルナンバー

全形態の初回生産分に応募抽選用シリアルナンバーが封入されております。

※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。



<販売サイト>

BOYNEXTDOOR Weverse Shop JAPAN

UNIVERSAL MUSIC STORE



■ショーケース概要

「BOYNEXTDOOR JP 1st Single『AND,』発売記念ショーケース」

開催日程:2024年7月10日(水)



会場:都内某所

イベント内容:ミニライブ&トーク

※開催時間と会場は、ご当選者の方にのみchordより後日メールにてご連絡いたします。

※イベントへは整理番号順の「スタンディング」でのご参加予定となります。お座席はありません。

※イベントは開始から終了、退場まで1時間程度を予定しております。



