三菱「トライトン」×レッドブルの第一弾は“走るDJブース”

レッドブルとコラボしてカスタムされたトライトンは各地のイベントで音響を提供する。

レッドブル・ジャパンとパートナーシップを締結した三菱自動車は、レッドブルが主催するイベントに新型1トンピックアップトラック「トライトン」をカスタマイズしたイベントカーで参加することを発表した。この他、全国でのPR走行やコラボグッズの展開なども実施する。

三菱自動車の「トライトン」は「Drive your Ambition」をブランドメッセージに掲げ、SUV並みの快適性とピックアップトラックの堅牢性を兼ね備えた人気モデルだ。この理念が「Gives You wings(翼をさずける)」を掲げるレッドブル・ジャパンと共通し、今回のパートナーシップ締結に至った。

「トライトン」をベースにしたイベントカーは、ジェットブラックマイカのボディに「RedBull BC One Cypher Japan」のロゴを配し、オフロードタイヤやバンパーガードを装着してワイルドでパワフルなイメージに仕上げている。

第一弾では「トライトン」の荷台にDJブースを搭載したイベントカーをレッドブル主催のダンスイベントに提供する。直近では7月7日(日)開催の「RedBull BC One Cypher Japan((レッドブル・ビーシー・ワン・サイファー・ジャパン)」(二子玉川ライズスタジオ&ホール)を盛り上げに行く。イベントにはクロスオーバーSUVの「アウトランダーPHEV」もPHEVシステムの給電でDJブースを稼働させるために参加する。

三菱自動車は、2台の車両で全国各地でゲリラ開催されるストリートパフォーマンスイベント「RedBull Street Jam(レッドブル・ストリート・ジャム)」など、レッドブル主催のイベントをサポートしていくとしており、全国各地で見かける機会もありそうだ。

三菱のロゴとレッドブルのロゴがステッカーに並ぶ。

