◎９日前場の主要ヘッドライン
・アスカネットがＳ高カイ気配、「空中ディスプレイ」で中国ＥＶ狙うと報じられる
・ネクソンが３日続伸し年初来高値を更新、２タイトルでゲームランキング１位獲得と発表
・ステムリムが急伸、ＰＪ５：幹細胞遺伝子治療に関する国内特許が登録
・倉元が３日続伸、ＡＩ主導型表面検査の米企業と基本合意
・ガンホーが大幅反発、「ディズニー ピクセルＲＰＧ」を年内サービス開始
・ディスコ、アドテストなど買われる、米エヌビディア買われＳＯＸ指数は最高値更新
・ＷＮＩウェザがカイ気配、２５年５月期営業利益９期ぶり過去最高更新へ
・レゾナックは７５日線足場に上値追い鮮明、半導体企業連合設立で後工程材料の展開強化
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・ネクソンが３日続伸し年初来高値を更新、２タイトルでゲームランキング１位獲得と発表
・ステムリムが急伸、ＰＪ５：幹細胞遺伝子治療に関する国内特許が登録
・倉元が３日続伸、ＡＩ主導型表面検査の米企業と基本合意
・ガンホーが大幅反発、「ディズニー ピクセルＲＰＧ」を年内サービス開始
・ディスコ、アドテストなど買われる、米エヌビディア買われＳＯＸ指数は最高値更新
・ＷＮＩウェザがカイ気配、２５年５月期営業利益９期ぶり過去最高更新へ
・レゾナックは７５日線足場に上値追い鮮明、半導体企業連合設立で後工程材料の展開強化
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS