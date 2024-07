ディズニーストアと、セルフジェルネイルブランド「ohora(オホーラ)」による共同企画の第9弾となる新作グッズが登場!

ディズニー映画『ズートピア』と『ベイマックス』の人気キャラクターをモチーフにしたデザインネイルです☆

ディズニーストア「ohora(オホーラ)」共同企画第9弾『ズートピア/ベイマックス』ジェルネイル

発売日:2024年7月12日(金)10:00〜

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア.jp

特集ページURL:http://disneystore.jp/c/ohora/2024/july

ディズニーストアから、セルフジェルネイルブランド「ohora」とディズニーストアの共同企画第9弾グッズが登場!

企画初となるディズニー映画『ズートピア』と『ベイマックス』の人気キャラクターをモチーフにしたデザインネイルが展開されます。

『ズートピア』からは、キツネの「ニック・ワイルド」とウサギの「ジュディ・ホップス」をそれぞれモチーフにしたハンドネイル2種、『ベイマックス』からは「ベイマックス」をモチーフにしたハンドネイル1種がラインナップ。

キャラクターを象徴する特徴的な柄やパーツなどを取り入れてデザインされており、身に着けるだけで映画の世界観に引き込まれ、元気や勇気を与えてくれます。

指先が目に入るたびに元気になれるネイルです☆

『ズートピア』NICK WILDE

価格:2,200円(税込)

映画『ズートピア』に登場する詐欺師のキツネ「ニック・ワイルド」をモチーフにデザインしたネイル。

皮肉屋な性格ですが、陽気で優しい一面も持つ「ニック・ワイルド」がオレンジとブラウンのマーブルで表現されています。

トレードマークのトロピカル柄シャツの要素を盛り込み、ゴールドグリッターで軽快なムードをつくり上げているのも魅力的です。

『ズートピア』JUDY HOPPS

価格:2,300円(税込)

映画『ズートピア』の主人公でウサギの新米警官「ジュディ・ホップス」をモチーフにデザインしたネイル。

ふわふわでやわらかな「ジュディ・ホップス」の毛を2色のグレーマーブルで表現し、多彩なグリッターと警察官を象徴する星のオブジェが輝くクールで華やかなデザインです。

正義感を持ち、明るく情熱的な「ジュディ・ホップス」の魅力が指先からあふれます。

『ベイマックス』BAYMAX

価格:2,300円(税込)

かわいらしくて癒やされるケア・ロボット「ベイマックス」をモチーフにデザインしたネイル。

「ベイマックス」の純粋できれいな心のようなホワイトのベースに、かわいい顔や胸のマークのモチーフを盛り込み、傷ついた少年「ヒロ」に向けた無限の愛情をハートのドローイングで表しています。

「ベイマックス」の心温まる世界観を指先から感じられるネイルです。

ディズニー映画『ズートピア』と『ベイマックス』の人気キャラクターをモチーフにしたデザインネイル。

「ohora(オホーラ)」第9弾ジェルネイルは、2024年7月12日(金)より全国のディズニーストア店舗にて発売です☆

© Disney

