¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´éÌÌ¤Ë¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡©BLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¤Îµ¿ÏÇ¡¢ÄÌÊó¤«¤éÍÊ¸îÏÀ¤Þ¤Ç
BLACKPINK¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¼¼ÆâµÊ±ìµ¿ÏÇ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢µÊ±ì¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´éÌÌ¤Ë±ì¡©
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÎµÊ±ìµ¿ÏÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À·Ç¼¨Êª¤¬µÞÂ®¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·Ç¼¨Êª¤Ë¤Ï¡¢µî¤ë7·î2Æü¤Ë¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Î°ìÉô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£
Æ°²è¤Ç»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î²£´é¤À¤Ã¤¿¡£ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÅÓÃæ¡¢¸ý¤Ë²¿¤«¹õ¤¤ÊªÂÎ¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢±ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÅÇ¤½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤¬ÊÔ½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¼¼ÆâµÊ±ìµ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤¬¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤¿Êª¤¬ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÇ¤½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤â¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬»ÙÇÛÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¤¤¤¿¾ì½ê¤¬¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´é¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¾õ¶·¤ÇµÊ±ì¤·¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤òÅÇ¤½Ð¤¹»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÁûÆ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Æ°²è¤¬»£¤é¤ì¤¿Åö»þ¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥«¥×¥êÅç¤Ë¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼¼ÆâµÊ±ì¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¡£À®¿Í¤ÎµÊ±ì¤Ï¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷ÀµÊ±ì¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ°Õ¼±¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²áÉÒÈ¿±þ¤È¤¤¤¦ÍÊ¸îÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼¼ÆâµÊ±ì¤òÎ¥¤ì¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇµÊ±ì¤¹¤ë¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¡£µÊ±ì¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´éÌÌ¤Ë±ì¤òÅÇ¤¯¤Î¤ÏÌµÎé¤È¤¤¤¦À¼¤À¡£¥¸¥§¥Ë¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ºË¾¤òÉ½¤ï¤¹¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î²ÄÇ½À¤òÄóµ¯¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
µÄÏÀ¤¬²áÇ®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¼¼ÆâµÊ±ì¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢Âç»È´Û¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¡ÖBLACKPINK¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬³°¸òÅª¤ÊÈóÎé¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ»´Øë¤¿¤ë¿´¾ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤«¼«½Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÄËÎõ¤ËÈ¿¾Ê¤¹¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È¿´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¼¼ÆâµÊ±ì¤«¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÎ©¾ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¸¥§¥Ë¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯¤Ë¡ØSOLO¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï4²¯·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÆñ¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¡¢¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£