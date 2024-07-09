二宮和也、10年間続いた人気連載が書籍化 「二宮和也のIt［一途］」刊行決定
【モデルプレス＝2024/07/09】嵐の二宮和也が、雑誌「MORE」（モア／集英社）で2009年1月号から2019年3月号まで掲載していた連載『It ［一途］』が書籍化。11月15日に『二宮和也のIt［一途］』（集英社）として刊行されることがわかった。
二宮和也、大野智のため芸能人にサインもらう「うちのメンバーがすごいファンで…」
『二宮和也のIt［一途］』は、全123回分のすべての写真、すべての文を完全収録。特製のフォトしおりが付き、544ページで構成される。（modelpress編集部）
書名:二宮和也のIt［一途］
著者:二宮和也
特製フォトしおり付き
発売日:2024年11月15日
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二宮和也、大野智のため芸能人にサインもらう「うちのメンバーがすごいファンで…」
◆二宮和也、人気連載を書籍化
『二宮和也のIt［一途］』は、全123回分のすべての写真、すべての文を完全収録。特製のフォトしおりが付き、544ページで構成される。（modelpress編集部）
◆書籍情報
書名:二宮和也のIt［一途］
著者:二宮和也
特製フォトしおり付き
発売日:2024年11月15日
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