Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¡¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤Î¤³¤ó¿È¥®¥ã¥°ÈäÏª¤Ë±öÂÐ±þ¡©¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Î¤ä¤ê¼è¤êË½Ïª¡¢²ñ¾ìÊ¨¤«¤¹
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê26¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢±Ç²è¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡ÙÇúÉ÷¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëËÜºî¡£Æ£ÅÄ¤ÏºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤È¤È¤â¤ËÀëÅÁ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢¡È¤ä¤¹¡É¤È¡È¤Ë¤³¤ë¤ó¡É¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦´ÖÊÁ¡£¡ÖÃçÎÉ¤·¤Î¤ä¤¹¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡µ¤¾Ý³Ø¤ÎÅ·ºÍ¥±¥¤¥È¤¬ÌµËÅ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÈÎµ´¬ÇË²õ·×²è¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¡£¤â¤·Åìµþ¤ÇµðÂçÎµ´¬¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡ÖÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¥à¡¼¥É¤ÎÆ£ÅÄ¡£¡ÖÄü¤á¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡£Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¤ÎÎµ´¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡×»¨³Ø¥¯¥¤¥ºÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤¿2¿Í¡£Æ£ÅÄ¤¬Á´ÌäÀµ²ò¤·¡¢°µ¾¡¡£ÇÔËÌ¤·¤¿°ÂÂ¼¤Ï¡¢Îµ´¬¤Î°ÒÎÏ¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¡ÖÇúÉ÷ÂÎ¸³¡×¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î°ÒÎÏ¤Ë°ÂÂ¼¤ÎÃå¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤¬Á´¤Æ¿á¤Èô¤Ó¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡È¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú»Ñ¡É¤òÈäÏª¡£¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢Íú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¤³¤ó¿È¤Î¥®¥ã¥°¤ÇÄù¤á¤¿°ÂÂ¼¤Ë¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¤ÈÎä¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»ÜÁ°¤Ë°ÂÂ¼¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¦¥±¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¿´ÇÛ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£