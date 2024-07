保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2024年6月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】ビストロ グルトン(池尻大橋)

ビストロ グルトン 写真:お店から

※集計期間:2024年5月25日〜2024年6月24日

5月25日放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」の「池尻大橋」特集で紹介されていました。フランスで修業後、恵比寿の「ジョエル・ロブション」で腕をふるっていたシェフの小更氏。ロブション仕込みの料理をカジュアルに楽しめると地元で人気のフレンチです。

【9位】磨匠ながやま(赤坂)

磨匠ながやま 出典:Aki227さん

<店舗情報>◆ビストロ グルトン住所 : 東京都世田谷区池尻2-33-7 村山ビル 1FTEL : 03-3410-5517

6月1日放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」の「赤坂・溜池山王」特集で紹介された、和牛割烹の名店「磨匠ながやま」。ランチにはこだわりの「和牛スパイスカレー」が1,000円で食べ放題です。

【8位】LOTUS(表参道)

LOTUS 出典:いわいこうへいさん

<店舗情報>◆磨匠ながやま住所 : 東京都港区赤坂3-14-2TEL : 050-3138-5548

5月25日放送のTBS「人生最高レストラン」で永野芽郁さんが紹介した「LOTUS」の「塩こんぶのチャーハン」。「LOTUS」はカフェブームの火付け役になった人気店です。

【7位】エル・チャテオ 銀座店

エル・チャテオ 銀座店 写真:お店から

<店舗情報>◆LOTUS住所 : 東京都渋谷区神宮前4-6-8TEL : 03-5772-6077

おいしいパエリアを食べられると人気のスペイン料理店「エル・チャテオ」。「国際パエリアコンクール」で入賞したことがあるとのことで、SNSでも話題のお店です。

【6位】酒肴あおもん(大崎広小路)

酒肴あおもん 出典:100さん

<店舗情報>◆エル・チャテオ 銀座店住所 : 東京都中央区銀座3-2-12 銀座T8ビル 1〜2FTEL : 050-5868-8414

5月25日放送のテレビ東京「二軒目どうする?〜ツマミのハナシ〜」のお店として、五反田にある「酒肴 あおもん」が使われていました。新鮮な青魚を使った料理を提供していて、名物の「アジフライ」はレアとよく揚げの2種類から選ぶことができます。

5位以内に入った注目店は?

【5位】季節料理 魚竹(築地)

季節料理 魚竹 出典:UNO.Yさん

<店舗情報>◆酒肴あおもん住所 : 東京都品川区西五反田2-31-4 KKビル B1FTEL : 050-5600-8866

「食べログ 定食 百名店」にも選出された「季節料理 魚竹」。ランチタイムには行列のできる老舗で、昼の魚定食はコスパもよく絶品だとSNSでも人気のお店です。

【4位】牛舎(末広町)

牛舎 写真:お店から

<店舗情報>◆季節料理 魚竹住所 : 東京都中央区築地1-9-1TEL : 03-3541-0168

テレビなどのメディアでも度々取り上げられている「牛舎」は、和牛を100%使用した手ごねハンバーグの専門店。写真の「黒い3連バーグ」4,800円は、重量なんと!1kgのど迫力ハンバーグです。

【3位】ジンギスカン羊はち 三軒茶屋店

ジンギスカン羊はち 三軒茶屋店 写真:お店から

<店舗情報>◆牛舎住所 : 東京都千代田区外神田6-5-9TEL : 050-5595-9011

2024年4月25日にリニューアルオープンした「ジンギスカン羊はち」は、一度も冷凍されていない新鮮な生ラムを切り立てで提供しています。口に入れた瞬間にとろける「飲めるジンギスカン」など、他では味わえないメニューでSNSでも話題のお店です。

【2位】はじめの一っぽ(飯田橋)

はじめの一っぽ 写真:お店から

<店舗情報>◆ジンギスカン羊はち 三軒茶屋店住所 : 東京都世田谷区三軒茶屋2-14-1 三茶ダイニングビル 1FTEL : 050-5600-8955

6月4日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「国産ニンニクの世界」で紹介されていたニンニク料理専門店「はじめの一っぽ」。創業29年のパイオニア的なお店としてニンニク好きに愛されるお店です。

保存数1位のうなぎ店はこちら!

【1位】参宮橋 あさや

参宮橋 あさや 出典:カフェモカ男さん

<店舗情報>◆はじめの一っぽ住所 : 東京都新宿区神楽坂4-5TEL : 050-5592-7078

5月24日放送のテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」で、大久保佳代子さんと黒沢かずこさんがロケをしていた、コースでうなぎが味わえる店。

その後、6月15日放送のフジテレビ「有吉くんの正直さんぽ」で「参宮橋 あさや」に行ってしまったようで、有吉さん大絶賛のうなぎに、後日「マツコ&有吉 かりそめ天国」放送内でマツコさんが抜け駆けされたとショックをうけていました。

うなぎのコースが食べられる珍しい店 出典:hiro0827さん

<店舗情報>◆参宮橋 あさや住所 : 東京都渋谷区代々木4-6-5 A&U 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

