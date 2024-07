7月22日に2時間にわたって生放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』(19:00〜21:00)の出演アーティストと歌唱曲が9日、発表された。『CDTVライブ!ライブ!』出演アーティストSnow Manは5カ月ぶり11枚目のシングルで、メンバーのラウールが主演を務める映画主題歌「BREAKOUT」、渡辺翔太主演のドラマ主題歌でフルサイズテレビ初披露の「君は僕のもの」の2曲を届ける。

ゆずは約2年ぶりとなる待望の新アルバムから「図鑑」をフルサイズで披露。NiziUは注目のテレビアニメのオープニングテーマにも起用されている最新曲「RISE UP」のライブを届ける。DA PUMPはパリ2024オリンピックから新たにオリンピック競技に加わることが決定し注目を集めている“ブレイキン”がさらに盛り上がっていくことを願い作られた楽曲「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。三代目 J SOUL BROTHERSは今年初の新曲「BLAZE」をフルサイズでテレビ初披露。GENERATIONSは日本国内をはじめ全ての体操選手に捧げる「体操ニッポン応援ソング」に決定している「エンドレス・ジャーニー」をテレビ初披露する。由薫は金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』の書き下ろし主題歌「Sunshade」、緑黄色社会は最新曲「恥ずかしいか青春は」をテレビ初披露のフルサイズで歌唱。ファンキー加藤はベストアルバム『My BEST』から2018年に田中将大投手の登場曲としてももいろクローバーZに提供した楽曲「吼えろ」をテレビでは初となるフルサイズで歌い上げる。【編集部MEMO】『CDTVライブ!ライブ!』は“アーティスト自身が作り上げるステージをまるごと生中継する”がコンセプトのライブ番組。2020年3月にスタートした。(C)TBS