ガンホー・オンライン・エンターテイメントが、ウォルト・ディズニー・ジャパン協力のもとスマートフォン向け完全新作RPG『ディズニー ピクセルRPG』をリリース!

アクションゲームやリズムゲームといったさまざまなゲームの中の世界となる「ゲームワールド」を舞台に、かわいらしいドット絵で描かれたディズニーキャラクターたちと一緒に冒険するRPGです☆

ガンホー・オンライン・エンターテイメント スマートフォンRPG『ディズニー ピクセルRPG』

配信時期:2024年内サービス開始予定

予約受付開始日:2024年7月9日(火)

ジャンル:RPG

対応機種:iOS 17.0以降 / Android 9.0以降

対応言語:日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、中国語(繁体字)

価格:基本プレイ無料 (ゲーム内課金あり)

公式サイト:https://d-rpg.com/

運営:ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

かわいらしいドット絵で描かれたディズニーキャラクターたちと一緒に冒険するRPG『ディズニー ピクセルRPG』のリリースが決定!

冒険の舞台は、アクションゲームやリズムゲームといったさまざまなゲームの中の世界となる「ゲームワールド」です。

それぞれの「ゲームワールド」には、たくさんのディズニーキャラクターが暮らしています。

プレイヤーは彼らの世界で起こっている異変に、頼れる仲間である「ミッキーマウス」たちと共に立ち向かいます。

簡単操作&オート機能で誰でも手軽にバトルを体験できるほか、プレイヤーアバターの着せ替えや、放置しておくことで自動的にアイテムを集めてくれる探索機能など、バトル以外にも楽しめる要素が詰まっています。

『ディズニー ピクセルRPG』公式サイト、SNSアカウントオープン

ストア予約の開始にあわせて、『ディズニー ピクセルRPG』公式サイトがオープン!

X、Instagramなど各SNSの公式アカウントが開設されました。

公式サイトでは、『ディズニー ピクセルRPG』の世界観やシステム紹介などのコンテンツが一早く楽しめます。

『ディズニー ピクセルRPG』事前登録キャンペーン

キャンペーン期間:2024年7月8日(月)15:00〜正式サービス開始まで

事前登録方法:

Google Play(Android TM 版)Google Playにアクセスし、「事前登録」を押すことで事前登録が完了します。URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gungho.triApp Store(iOS版)App Storeにアクセスし、「入手」を押すことで事前登録が完了します。URL:https://apps.apple.com/jp/app/disney-pixel-rpg/id6502584695

ストア予約スタートに合わせて、事前登録キャンペーンを実施。

キャンペーンでは、事前登録された人数に応じて、正式サービス開始後にゲーム内で受け取ることができる報酬がステップアップしていきます。

ガチャを回してキャラクターを獲得できる「クリスタル」や、着せ替えを楽しめる「アバター衣装」など、事前登録者数が増えることで、より豪華なアイテムが手に入ります!

ドット絵のディズニーキャラクターたちと大冒険できる、スマートフォン向け完全新作RPG。

2024年7月8日より事前予約受付がスタートしているスマートフォンRPG『ディズニー ピクセルRPG』の紹介でした☆

© Disney. Published by GungHo Online Entertainment, Inc.

