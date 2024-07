TBS系で22日放送の『CDTVライブ!ライブ!』(後7:00)の出演アーティスト9組と歌唱曲が発表された。Snow Manは5ヶ月ぶり11枚目のシングルで、メンバーのラウールが主演を務める映画『赤羽骨子のボディガード』主題歌「BREAKOUT」と、渡辺翔太と中村アンW主演ドラマ『青島くんはいじわる』の主題歌でフルサイズはテレビ初披露となる「君は僕のもの」の2曲を披露する。

ゆずは約2年ぶりとなるニューアルバムから表題曲「図鑑」をフルサイズで披露。NiziUはテレビアニメ『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』のオープニングテーマの新曲「RISE UP」を届ける。DA PUMPは、パリ五輪から新たにオリンピック競技に加わる“ブレイキン”がさらに盛り上がっていくことを願って制作した「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。三代目 J SOUL BROTHERSは今年初の新曲「BLAZE」をフルサイズでテレビ初披露へ。GENERATIONSはすべての体操選手に捧げる“体操ニッポン応援ソング”に決定している「エンドレス・ジャーニー」をテレビ初披露する。由薫はドラマ『笑うマトリョーシカ』の書き下ろし主題歌「Sunshade」を、緑黄色社会は新曲「恥ずかしいか青春は」をテレビ初披露のフルサイズで歌唱する。ファンキー加藤はベストアルバム『My BEST』の中から、2018年に田中将大投手の登場曲としてももいろクローバーZに提供した楽曲「吼えろ」を、テレビでは初となるフルサイズで歌う。■7月22日放送『CDTVライブ!ライブ!』出演アーティスト・楽曲一覧三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」Snow Man「BREAKOUT」「君は僕のもの」DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」NiziU「RISE UP」ファンキー加藤「吼えろ」由薫「Sunshade」ゆず「図鑑」緑黄色社会「恥ずかしいか青春は」※50音順