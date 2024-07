かわいいぬいぐるみや実用的な雑貨がそろうセガのプライズに「ミニオン」たちのグッズが続々登場。

今回は2024年7月より全国のゲームセンターなどに順次登場する「ミニオン」グッズを紹介します☆

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期:2024年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

映画も人気の、かわいい「ミニオン」たちのグッズがセガプライズに続々登場。

2024年7月は「ケビン」や「スチュアート」たちの大きなぬいぐるみなど全5種が展開されます☆

ミニオン マスコット 〜フレンズ〜

投入時期:2024年7月5日より順次

サイズ:全長約10×6×13cm

種類:全4種(スチュアート、ボブ、ケビン、フラッフィ)

持ち物につけてもかわいいサイズの「ミニオン」たちのマスコット。

集めてコレクションしたくなる、手の平サイズのプライズです☆

ミニオン スーパーラージぬいぐるみ“ケビン”

投入時期:2024年7月12日より順次

サイズ:全長約30×22×44cm

種類:全1種(ケビン)

にっこりと笑う「ケビン」の大きなぬいぐるみが登場!

面長なお顔が特徴の「ケビン」をデザインした、抱き心地の良いぬいぐるみです☆

ミニオン スーパーラージぬいぐるみ“スチュアート”

投入時期:2024年7月12日より順次

サイズ:全長約20×16×50cm

種類:全1種(スチュアート)

サイドに分けた頭の毛が特徴的な「スチュアート」の大きなぬいぐるみ!

クールな表情で展開される、全長約20×16×50センチのスーパーラージサイズです☆

ミニオン グランデぬいぐるみ“ティム” Ver.2

投入時期:2024年7月12日より順次

サイズ:全長約36×25×47cm

種類:全1種(ティム)

お座りポーズで登場する、とっても大きな「ティム」のぬいぐるみ。

お部屋に飾ってもインパクトのある大きさに仕上げられた、「ティム」好きにはたまらないサイズ感です☆

ミニオン スーパーラージぬいぐるみ“ボブ”

投入時期:2024年7月12日より順次

サイズ:全長約50×20×40cm

種類:全1種(ボブ)

まんまるとしたフォルムがかわいい「ボブ」の大きなぬいぐるみ。

同時期に登場する「ケビン」「スチュアート」「ティム」とお揃いで揃えたくなります☆

「ミニオン」たちの大きなぬいぐるみやマスコットがラインナップ。

セガプライズの「ミニオン」グッズ全5種は、2024年7月5日より全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ティムやボブたちの大きなぬいぐるみ!セガプライズ「ミニオン」グッズ appeared first on Dtimes.