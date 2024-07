ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2024年7月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオキャラクター「ポムポムプリン」のグッズを紹介します!

セガプライズ サンリオ「ポムポムプリン」グッズ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

こげ茶色のベレー帽がトレードマークである、ゴールデンレトリバーの男のコ「ポムポムプリン」

お昼寝とプリン体操、誰とでもなかよくなれることが得意なサンリオの人気キャラクターです。

そんな「ポムポムプリン」のグッズが、セガプライズから登場。

2024年7月のラインナップとして、おともだち「マフィン」のぬいぐるみやおしりデザインがかわいいポーチなど全3種類が展開されます☆

ポムポムプリン スーパーラージぬいぐるみ“マフィン”

投入時期:2024年7月5日より順次

サイズ:全長約34×20×44cm

種類:全1種(マフィン)

「ポムポムプリン」のおともだち、ハムスターの「マフィン」をデザインした大きいサイズのぬいぐるみ。

赤い蝶ネクタイでおめかしをし、ちょこんとお座りする姿がかわいく表現されています☆

ポムポムプリン プレミアムぷくぷくクッション

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約25×20×25cm

種類:全2種(にこにこ、ノーマル)

「ポムポムプリン」が、おともだちを抱っこしたデザインのまんまるクッション!

「スコーン」と「ベーグル」を抱っこした笑顔の「にこにこ」と、「マフィン」と「ミント」を抱っこした「ノーマル」の2種類がラインナップ。

おともだちもみんな、まんまるになっています☆

ポムポムプリン おしりポーチ

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約12×3×11cm

種類:全4種(スコーン、ポムポムプリン、ベーグル、マフィン)

しっぽが付いた、おしりデザインのポーチが「ポムポムプリン」「マフィン」「スコーン」「ベーグル」の4種類で登場!

反面には、かわいいポーズをとる「ポムポムプリン」たちがレイアウトされています。

小物やお菓子を入れるのにぴったりなポーチです☆

サンリオキャラクターの「ポムポムプリン」とおともだちをデザインした、かわいいグッズが盛りだくさん。

2024年7月より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ「ポムポムプリン」グッズの紹介でした☆

