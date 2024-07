セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニープリンセス マスコットVol.1」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニープリンセス マスコットVol.1」

投入時期:2024年7月5日より順次

サイズ:全長約7×2×10cm

種類:全3種(アリエル、ベル、ティアナ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開するディズニーキャラクターグッズに「ディズニープリンセス マスコット」が登場。

ディズニー作品に登場する、魅力的なプリンセスたちをデザインしたマスコットシリーズです。

華やかなドレス姿と、ほんのりピンク色に染まったほっぺもポイント。

第1弾として「アリエル」「ベル」「ティアナ」が展開されます☆

アリエル

ピンク色のドレスを身にまとった『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」

ぱっちりとした目元と、トレードマークでもある赤い長髪も素敵です。

ベル

イメージカラーでもあるイエローのドレスを着た『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」

ウェーブのかかった長い髪をトップでまとめた、上品なヘアスタイルにも注目です。

ティアナ

グリーンを基調にしたドレスやアクセサリーが印象的な『プリンセスと魔法のキス』のディズニープリンセス「ティアナ」

お花をあしらった、細やかなドレスのデザインもしっかり再現されています。

まんまるの大きな目がかわいい「アリエル」「ベル」「ティアナ」のマスコット。

セガプライズの「ディズニープリンセス マスコットVol.1」は、2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です☆

