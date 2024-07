ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、これ一つで身軽にお出かけできる「スヌーピー」お財布機能付きポシェットを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」お財布機能付きポシェット

価格:5,990円(税込)

内容:2室、ショルダー調節可・取り外し可、ファスナー開閉

ポケット:前室中に小銭入れ1室・札入れ2室・カード入れ8室、後室中にファスナー付き1つ、外にマグネット付き1つ

サイズ:約20.5×14×7cm/ショルダーベルトの長さ:最短約117cm〜最長約139cm(7段階調節)

※生地の取り方により、キャラクターの向きや柄の出方が異なる場合があります

重さ:約270g

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

これひとつで身軽にお出かけできる、「スヌーピー」デザインのお財布機能付きポシェットがベルメゾンに登場。

長さを調節できるショルダーに、お財布機能が付いたコンパクトなファッションアイテムです。

2室構造のコンパクトな形ながら、マチ部分が広く、たくさん収納できます。

通帳やパスポートをまとめてしまえて、背面にはスマホを入れるのにちょうどいいポケット付き。

ポケットはマグネットで留められ、使いやすさ抜群です☆

ゴールドのファスナーがデザインのアクセントになっており、内側の生地は「スヌーピー」がいっぱいの総柄プリント。

カードをたっぷり収納できるお財布部分の内側も、楽しいデザインです。

ゴールドの箔押しプリントで上品な印象を演出。

旅先でも活躍してくれる、使い勝手の良いポシェットです!

コンパクトにしまえて身軽にお出かけできる、おしゃれなポシェット。

「スヌーピー」デザインのお財布機能付きポシェットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

