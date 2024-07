ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ディズニーキャラクターの総柄がかわいさ満点な「丈が選べるルームパンツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス&ドナルドダック/ミニーマウス」丈が選べるルームパンツ

© Disney

タイプと価格:ハーフ 2,590円(税込)、7分丈 2,990円

ウエスト:総ゴム、ゴムとひも通し、ゴム取替え口有り

前:左右ポケット

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

家でゆったり過ごす日のリラックスパンツ。

ゴムウエストなので、サッとはけてラクチン!

左右にはスマートフォンなどを入れるのに便利なポケットも付いています。

デザインは「ミッキーマウス&ドナルドダック」と「ミニーマウス」の2種類で、それぞれハーフ丈と7分丈の2つの丈から選ぶことができます。

ミッキーマウス&ドナルドダック

© Disney

ネイビーを基調にした「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」デザインのルームパンツ。

ペイズリー柄のような模様がとってもおしゃれ☆

© Disney

模様の中にデザインされた「ミッキーマウス」や「ドナルドダック」の姿がさりげなくてかわいい!

アートがレトロテイストなのもポイントです。

ミニーマウス(シトラス)

© Disney

「ミニーマウス」デザインのルームパンツ。

パステル調のグリーンにシトラス柄が爽やかで見た目も涼しげです!

© Disney

「ミニーマウス」やシトラス、お花は水彩風の優しいタッチで表現されています。

緑のスカートに黄色い帽子姿の「ミニーマウス」も素敵です☆

© Disney

軽快な涼しさを感じられるハーフ丈は、暑い日にぴったり。

© Disney

女性らしいスタイリングが完成する7分丈は、上手に体型をカバーしてくれます。

© Disney

生地には、肌に馴染む綿100%のカットソー素材を使用。

透けにくいしっかりとした素材で安心です。

夏にぴったりなアートで仕上げられた、ハーフ丈と7分丈の2つの丈が選べるゆったりパンツ。

ディズニーキャラクターの総柄がかわいさ満点な「丈が選べるルームパンツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

