ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ひんやり&さらりとした肌触りが楽しめる「コンパクトにおりたためるウレタン入りい草ラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/くまのプーさん」コンパクトにおりたためるウレタン入りい草ラグ

サイズと価格:【約130×195】6,990円(税込)、【約195×195】9,990円(税込)、【約195×260】13,900円(税込)

全厚:約6mm

付属品:収納袋

床暖房・ホットカーペット:使用不可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

暑い季節にぴったりな畳の素材”い草”を使った、中に程よい厚みのウレタンが入ったラグ。

フローリングに敷いてもふんわり感があって、まるで畳のお部屋に寝ころんでいるような気分に!

ひんやり&さらりとした肌触りも楽しめます。

い草の調湿作用でムレにくいのもうれしいポイント。

デザインは全部で4種類がラインナップし、どれも上品なデザインで取り入れやすいのも魅力的です。

ミッキーモチーフ(リーフ)

ミッキーモチーフとリーフの組み合わせが爽やかなデザインのい草ラグ。

黄緑色や黄色などの淡いカラーを使用しているのも涼しげです。

リーフにもミッキーモチーフを取り入れた、遊び心あふれるラグに仕上げられています。

ミッキーモチーフ

大きめのミッキーモチーフ柄が目をひく、い草ラグ。

ところどころにストライプ柄が施されています。

パステル調のふんわりとした色味も魅力的です!

くまのプーさん(リーフ)

Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

一面、葉っぱでいっぱいの「くまのプーさん」デザインのい草ラグ。

葉っぱの後ろからはひょっこりとお顔をのぞかせている「くまのプーさん」の姿が☆

「くまのプーさん」の愛くるしい表情に癒やされます。

ミッキーモチーフ(フラワー)

縁取るようにあしらわれた模様が素敵な、ミッキーモチーフのい草ラグ。

ミッキーモチーフとお花が交互にデザインされ、華やかな雰囲気☆

インテリアに馴染みやすい、シンプルな色使いもポイントです。

毛足もなく、さらりとしているので、少しの汚れも簡単に拭き取れて掃除機もラクラク!

裏面は、不織布貼りになっています。

また、小さく折りたためるので持ち運びもスムーズに。

収納袋付きなので、使わない時期は収納でき、場所を取らないのも魅力的。

かさばらずにコンパクトにしまっておけます。

広げるだけで涼感たっぷりのリビングに一新してくれる、い草のラグ。

ひんやり&さらりとした肌触りが楽しめる「コンパクトにおりたためるウレタン入りい草ラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

