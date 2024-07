「パンパンくんの日常」とラフォーレ市場がスペシャルコラボ!

ラフォーレ原宿では、2024年7月25日(木)〜7月29日(月)の5日間、「LAFORET GRAND BAZAR + ラフォーレ市場」を開催する。ラフォーレ原宿といえば、エッジの効いた広告ビジュアルが毎回話題となるが、今回、ビジュアルや装飾に「パンパンくんの日常」が起用された。■「パンパンくんの日常」がラフォーレ原宿をジャック!

「パンパンくんの日常」 POP UP STOREメインビジュアル

5階KsGとのコラボアイテム。写真左から「パンパンくんシンプルロゴTシャツ」(2800円)、「パンパンくんバックロゴTシャツ」(3500円)

MILK MILK MILK!ではかわいらしいコラボスイーツを展開。写真左から「BBANG BBANG'Sメロンパンアイスサンド」(イートイン:990円/テイクアウト:972円)、「BBANG BBANG'Sメロンスカッシュ」(イートイン:990円/テイクアウト:972円)、「BBANG BBANG'Sメロンラッシー」(イートイン:990円/テイクアウト:972円)

パンパンくんは、少し臆病だけど世界一オクジを愛するキャラクター。一方のオクジは過激で暴力的だけど、いつもパンパンくんを守ってくれる存在。この奇想天外なカップルの日常を描いた作品が「パンパンくんの日常」。その独特の世界観と個性的なキャラクターで、韓国のZ世代を中心に絶大な人気を誇る。フォーブス認定の「世界で一番殴りたいキャラクター」1位というユニークな称号も得ており、全世界で人気が拡大している。「LAFORET GRAND BAZAR」では、館内ショップの人気アイテムが最大80〜90%OFFや店頭に設置したワゴンやラックでお買い得アイテムを一挙に販売するほか、「パンパンくんの日常」POP UP SHOPを日本国内で初開催する。一方、同時開催の「ラフォーレ市場」では、注目のファッション、雑貨、アート作品などを販売し、館全体が“ファッション・カルチャーの市場”となる。今回、そんなラフォーレ市場と「パンパンくんの日常」がタイアップ。元気いっぱいのパンパンくん、オクジと、パンパンくんの愛猫・プンパンが館内を楽しく盛り上げる。■国内初登場の約120ものパンパンくんグッズを一挙販売!5階のMAKE THE STAGEにオープンするPOP UP STOREでは、なんと約120アイテムもの国内初登場商品が一挙発売される。かわいいぬいぐるみマスコットやアクリルキーホルダーなど、パンパンくんファン必見のアイテムが勢揃い。さらに、完全描き下ろしのビジュアルやオリジナル映像の放映も予定されている。POP UP STORE以外で、パンパンくんを楽しめるスポットも見逃せない。5階のKsGでは、パンパンくんのイラストを使用したTシャツを販売。2階のMILK MILK MILK!では、パンパンくんをイメージした鮮やかな緑色のかわいらしいスイーツが登場。館内のあちこちでパンパンくんの世界観を楽しむことができる。このPOP UP STOREは、韓国の最新トレンドを肌で感じたい人、ユニークなキャラクターグッズを探している人にもおすすめの内容となっている。奇想天外な世界観、韓国Z世代を虜にしたその魅力を、ぜひこの機会に体験してみて。「パンパンくんの日常」POP UP STORE〜パンパンくんIN JAPAN〜開催期間:2024年7月25日(木)11時〜8月8日(木)開催場所:ラフォーレ原宿5階 MAKE THE STAGE商品展開:日本国内初登場の約100アイテムを発売予定※8月5日(月)、6日(火)は休館日※7月25日(木)〜29日(月)はLAFORET GRAND BAZAR開催期間のため、開館前に行列が発生する可能性あり※詳細は今後HP・SNS等で随時発表(C) 2024 Leejuyong