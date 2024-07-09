仙北市：避難所情報



指定避難所

花葉館（かようかん） 避難所 ２０２４年７月９日６時３６分開設

最大収容人数：２００人

仙北市西長野古米沢３０－１９ 仙北市総務部



２０２４年７月９日６時３７分

仙北市総務部 発表





秋田市：避難所情報



指定緊急避難場所兼避難所

雄和基幹集落センター（大正寺連絡所） 避難所 ２０２４年７月９日７時２０分開設

最大収容人数：１５４人

秋田市雄和新波字樋口６２－２ 秋田市総務部





指定緊急避難場所兼避難所雄和市民サービスセンター 避難所 ２０２４年７月９日７時２０分開設最大収容人数：２８０人秋田市雄和妙法字上大部４８－１ 秋田市総務部２０２４年７月９日７時２１分秋田市総務部 発表大仙市：避難所情報避難所情報指定避難所南外コミュニティセンター（自主避難用） 避難所 ２０２４年７月９日８時３０分開設避難人数：０人（うち自主避難０人）避難世帯数：０世帯（うち自主避難世帯）大仙市南外 大仙市総務部指定避難所サンクエスト大曲（自主避難用） 避難所 ２０２４年７月９日８時１０分開設避難人数：０人（うち自主避難０人）避難世帯数：０世帯（うち自主避難世帯）大仙市大曲日の出町１丁目 大仙市総務部指定避難所西仙北スポーツセンター（自主避難用） 避難所 ２０２４年７月９日８時３０分開設避難人数：０人（うち自主避難０人）避難世帯数：０世帯（うち自主避難世帯）大仙市刈和野 大仙市総務部指定避難所はぴねす大仙（自主避難用） 避難所 ２０２４年７月９日８時１０分開設避難人数：０人（うち自主避難０人）避難世帯数：０世帯（うち自主避難世帯）大仙市幸町 大仙市総務部指定避難所ペアーレ大仙（自主避難用） 避難所 ２０２４年７月９日８時１０分開設避難人数：０人（うち自主避難０人）避難世帯数：０世帯（うち自主避難世帯）大仙市大曲中通町 大仙市総務部２０２４年７月９日８時４１分大仙市総務部 発表由利本荘市：避難所情報：開設 ７月９日８時４５分 大内小学校避難所情報指定避難所大内小学校 避難所 ２０２４年７月９日８時４５分開設最大収容人数：３８０人由利本荘市松本字小及位野７８ 由利本荘市総務部２０２４年７月９日８時５２分由利本荘市総務部 発表