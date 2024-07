プロフィギュアスケーターでコーチとしても活動する安藤美姫(36)が、16歳の教え子Aとの“手つなぎデート現場”を「週刊文春」に報じられたことで波紋が広がっている。

【写真】「母親なのに!」 安藤美姫“透けTバック”の波紋

記事では、Aの母親同伴で「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」に行ったが、母親が離れている時は、手をつないだり、腰に手を回したりしていたという。安藤は文春の直撃に恋人関係であることは否定。さらに6月25日には、自身のXに、「There is no one can trust(誰も信用できない)、(中略)You guys not know the truth…(あなたたちは真実を知らない…)Why you all believe what you dont know about…(どうしてみんな知らないことを信じるの…)」などと英文で意味深な投稿をして話題になった。

騒動を伝えたニュースのコメント欄には、〈フィギュア界ではよくある普通のことなのか 誤解なのか何らかの事情があるのかわかりませんが 一般の人から見たら30オーバーの成人女性が16歳男子と手をつないだらアウトですよ〉〈男ですがスケートのコーチしてます。16歳の女の子に同じ事したらクビになると思います〉などと批判的な声が相次いだ。

安藤といえば、選手時代にその恋愛遍歴がたびたび話題となり、“好きになったら自分からガンガン行くタイプ”であるとも報じられていた。TVコラムニストの桧山珠美氏はこう話す。

「真相はわかりませんが、今回は全力で否定しないといけない局面ですよね。松嶋菜々子と滝沢秀明が女教師と男子生徒の禁断の愛を演じたドラマ『魔女の条件』を思い出しましたね。それにしても、未婚の母として父の存在も明かさずに出産したり、彼女は“お騒がせタレント”の王道を行っています」

2013年の出産時には、父親としてコーチや選手の名前が取り沙汰されたが、安藤はかたくなに明らかにしなかった。ともあれ、愛娘の「ひまわり」は現在、11歳となり、インスタなどでは顔写真も公開されている。

「不道徳は許されないコンプラ重視の今の時代、誰もが周囲の目を気にして生きている中で、次々と身をていして話題を提供してくれます。自由すぎて、やってくれるな〜と思いますよ(笑)。胸が騒ぎます」(桧山氏)

本能に忠実な“不適切キャラ”ならテレビなどメディアから引く手あまただろう。

◇ ◇ ◇

安藤美姫の近況を見ると、関係なくともどうしても連想してしまうのが橋本聖子氏の騒動だ。

●関連記事【もっと読む】安藤美姫の"意味深"投稿でよみがえる…橋本聖子議員"キス強要"の記憶とスケート業界不信…では、騒動の顛末について報じている。