森の恵みが楽しめる洋菓子店「 パティスリー GIN NO MORI 」のクッキー缶に、名古屋店限定アイテムが新登場。7月20日(土)から各日数量限定で販売がスタートします。「森のおすそわけ」が味わえるパティスリー GIN NO MORI岐阜県恵那市に本店を構える「パティスリー GIN NO MORI」は、料理長チェス&副料理長ナッツが作る、自然の美味しさに癒される“森のおすそわけ”をイメージしたパティスリーです。

パティスリー GIN NO MORI 恵那本店幻想的な雰囲気のお店にはクッキー缶をはじめ、パウンドケーキやコンフィチュールなど、森の恵みがふんだんに使われたお菓子が並びます。ブランドを代表する『プティボワ』は“小さな森”を意味するクッキー缶です。オリジナルデザインの缶の中には、さまざまな森の食材を使った焼き菓子がぎっしり!定番アソートの他、店舗限定プティボワもお楽しみのひとつですよ。名古屋限定のクッキー缶が初登場店舗限定クッキー缶の第4弾「森の恵みクッキー プティボワ名古屋限定缶」(税込1890円)は、愛知県をイメージした7種類の焼き菓子をオリジナルカラーの限定缶にぎっしりと詰め合わせ。たまり醤油、八丁味噌、小倉、いちご、いちじく、抹茶など、愛知県を連想する素材をさまざまな香り、食感、形に仕立てた焼き菓子が味わえます。愛知県のおいしい×かわいいを詰め込んだクッキー缶は、お土産にも喜ばれそうですね。「プティボワ名古屋限定缶」は、7月20日(土)からパティスリーGIN NO MORI名古屋店にて定番アイテムとして販売されますよ。■パティスリーGIN NO MORI 名古屋店住所:愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1ミッドランドスクエアB1F第1弾から第3弾のクッキー缶も気になるこれまでに販売された店舗限定クッキー缶は、こちらの3種類。美しいパッケージ缶にも注目です。第1弾「森の恵みクッキー プティボワ 麻布台ヒルズ限定缶」(税込1890円)は、ワインなどお酒と相性の良い5種類(オリーブ、ピッツァ、生胡椒、トリュフ、ジェノベーゼ)の焼き菓子を詰め合わせ。第2弾「森の恵みクッキー プティボワ グランスタ東京限定缶」(税込1890円)は、東京駅の赤レンガをイメージした2種類、森をイメージした木の葉型のクッキー3種類をアソート。第3弾「森の恵みクッキー プティボワ銀座限定缶」(税込1890円)は、夜を思わせるシックなデザイン缶に、2種類の大人の味のクッキーを詰め合わせ。ザクザク食感のグラハム粉と香り豊かなトリュフのクッキー、サクッと軽い食感のフィアンティーヌと赤ワインのクッキーは、お酒とのペアリングもおすすめですよ。店舗限定クッキー缶はいずれも、各日数量限定で販売されます。お店ごとに異なる“森のおすそわけ”を楽しみたい人は、チェックしてみてくださいね。GIN NO MORI ホームページhttps://ginnomori.info/patisserie/参照元:「名古屋限定缶」株式会社銀の森コーポレーション プレスリリース「銀座限定缶」株式会社銀の森コーポレーション プレスリリース「グランスタ東京店限定缶」株式会社銀の森コーポレーション プレスリリース「麻布台ヒルズ店限定缶」株式会社銀の森コーポレーション プレスリリース