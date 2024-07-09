池田勝紀先生登壇！セリスタ『Sunday Wellness Breeze』
セリスタは、医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者向けに、ほぼ毎週日曜日の朝10時に開催している無料オンラインセミナー『Sunday Wellness Breeze』のSeason 27を2024年11月10日(日)から12月22日(日)の6回にわたり開催します。
セリスタ『Sunday Wellness Breeze』
セリスタは、医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者向けに、ほぼ毎週日曜日の朝10時に開催している無料オンラインセミナー『Sunday Wellness Breeze』のSeason 27を2024年11月10日(日)から12月22日(日)の6回にわたり開催。
『Sunday Wellness Breeze』は、抗加齢医療・予防医療・栄養療法・統合医療に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に開催している参加無料のオンラインZoomセミナーです。
1 Season 6回のウェビナーで構成され、連休などを除く日曜日の10時から12時に開催しています。
●No.157 Season 27 Stage 1 Episode 177
2024年11月10日(日)10:00〜12:00
『発達障害の理解とその治療法』
池田 勝紀 先生／Dr. Katsuki Ikeda
アイデス・クリニック／院長
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2EuUtXYbQG-EFrHKlbA4OQ
●No.158 Season 27 Stage 2 Episode 178
2024年11月17日(日)10:00〜12:00
『Women’s Healthに貢献する腟内フローラ』
太田 博明 先生／Dr. Hiroaki Ohta
川崎医科大学 産婦人科学／特任教授
川崎医科大学総合医療センター産婦人科／特任部長
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CuTHwVr_Sbq_RaJhgR-JqA
●No.159 Season 27 Stage 3 Episode 179
2024年12月1日(日)10:00〜12:00
『臨床栄養・サプリメント2024 “サイエンスの進歩から明日の臨床を拓く” -共に-』
久保 明 先生／Dr. Akira Kubo
医療法人財団百葉の会 銀座医院／院長補佐・抗加齢センター長
東海大学 医学部 医学科／客員教授
日本臨床栄養協会／理事長
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RFh4EvcCTSi4_eix4AadYQ
●No.160 Season 27 Stage 4 Episode 180
※第10回AGEs糖化測定セミナー Special Edition
2024年12月8日(日)10:00〜12:00
『終末糖化産物と骨格筋・運動機能の関連』
飯田 浩貴 先生／Dr. Hiroki Iida
名古屋セントラル病院 整形外科／医長
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0RQocsV-RNCYWQVocl44mQ
●No.161 Season 27 Stage 5 Episode 181
※第10回AGEs糖化測定セミナー Special Edition
2024年12月15日(日)10:00〜12:00
『脂肪肝から脂肪肝炎への進展：糖化ストレスの関与』
米井 嘉一 先生／Dr. Yoshikazu Yonei
同志社大学 生命医科学部／教授
公益財団法人 医食同源生薬研究財団／代表理事
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qYBTEgvFSFicNm_dxoVBhw
●No.162 Season 27 Stage 6 Episode 182
※第10回AGEs糖化測定セミナー Special Edition
2024年12月22日(日)10:00〜12:00
『Life’s crucial 9とAGEs：アンチエイジング医療を再考する』
山岸 昌一 先生／Dr. Sho-ichi Yamagishi
昭和大学 医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科学部門／主任教授
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_m3EaRi7OTtKbH9enWUyYtg
2024年11月10日(日)から始まるSeason 27 Winter versionでは、発達障害、女性医療、臨床栄養の各分野の第一人者による最新の情報と、後半の3 Stageは“第10回AGEs糖化測定セミナー Special Edition”としてAGEs研究の最新情報が届けられます。
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