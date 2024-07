池田勝紀先生登壇！セリスタ『Sunday Wellness Breeze』

セリスタは、医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者向けに、ほぼ毎週日曜日の朝10時に開催している無料オンラインセミナー『Sunday Wellness Breeze』のSeason 27を2024年11月10日(日)から12月22日(日)の6回にわたり開催します。

セリスタ『Sunday Wellness Breeze』

『Sunday Wellness Breeze』は、抗加齢医療・予防医療・栄養療法・統合医療に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に開催している参加無料のオンラインZoomセミナーです。

1 Season 6回のウェビナーで構成され、連休などを除く日曜日の10時から12時に開催しています。

●No.157 Season 27 Stage 1 Episode 177

2024年11月10日(日)10:00〜12:00

『発達障害の理解とその治療法』

池田 勝紀 先生/Dr. Katsuki Ikeda

アイデス・クリニック/院長

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2EuUtXYbQG-EFrHKlbA4OQ

●No.158 Season 27 Stage 2 Episode 178

2024年11月17日(日)10:00〜12:00

『Women’s Healthに貢献する腟内フローラ』

太田 博明 先生/Dr. Hiroaki Ohta

川崎医科大学 産婦人科学/特任教授

川崎医科大学総合医療センター産婦人科/特任部長

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CuTHwVr_Sbq_RaJhgR-JqA

●No.159 Season 27 Stage 3 Episode 179

2024年12月1日(日)10:00〜12:00

『臨床栄養・サプリメント2024 “サイエンスの進歩から明日の臨床を拓く” -共に-』

久保 明 先生/Dr. Akira Kubo

医療法人財団百葉の会 銀座医院/院長補佐・抗加齢センター長

東海大学 医学部 医学科/客員教授

日本臨床栄養協会/理事長

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RFh4EvcCTSi4_eix4AadYQ

●No.160 Season 27 Stage 4 Episode 180

※第10回AGEs糖化測定セミナー Special Edition

2024年12月8日(日)10:00〜12:00

『終末糖化産物と骨格筋・運動機能の関連』

飯田 浩貴 先生/Dr. Hiroki Iida

名古屋セントラル病院 整形外科/医長

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0RQocsV-RNCYWQVocl44mQ

●No.161 Season 27 Stage 5 Episode 181

※第10回AGEs糖化測定セミナー Special Edition

2024年12月15日(日)10:00〜12:00

『脂肪肝から脂肪肝炎への進展:糖化ストレスの関与』

米井 嘉一 先生/Dr. Yoshikazu Yonei

同志社大学 生命医科学部/教授

公益財団法人 医食同源生薬研究財団/代表理事

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qYBTEgvFSFicNm_dxoVBhw

●No.162 Season 27 Stage 6 Episode 182

※第10回AGEs糖化測定セミナー Special Edition

2024年12月22日(日)10:00〜12:00

『Life’s crucial 9とAGEs:アンチエイジング医療を再考する』

山岸 昌一 先生/Dr. Sho-ichi Yamagishi

昭和大学 医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科学部門/主任教授

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_m3EaRi7OTtKbH9enWUyYtg

2024年11月10日(日)から始まるSeason 27 Winter versionでは、発達障害、女性医療、臨床栄養の各分野の第一人者による最新の情報と、後半の3 Stageは“第10回AGEs糖化測定セミナー Special Edition”としてAGEs研究の最新情報が届けられます。

