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— Sportitalia (@tvdellosport) July 8, 2024
È arrivato da pochi minuti a Villa Stuart Leonardo Spinazzola per svolgere le visite mediche di rito, prima della firma del contratto con il Napoli @Da_Matera #sportitalia #spinazzola #napoli pic.twitter.com/PwNNbzEuGE