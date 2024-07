(MCU)映画『デッドプール&ウルヴァリン』に主演するライアン・レイノルズが、ウルヴァリン役でカムバックを果たすヒュー・ジャックマンと、スーパーヒーロー映画以外のプロジェクトで再タッグを組む可能性を仄めかしている。

『ウルヴァリン:X-MEN ZERO』(2009)以来の再共演となるレイノルズとジャックマンは、プライベートでも非常に親しいことで知られており、THE RIVERが参加したでも仲良しぶりをアピール。ニューヨークの自宅が数ブロックしか離れていないご近所さん同士で、毎日のように一緒に過ごしていると明かしていた。

公私ともに強い絆を見せる2人は、『デッドプール&ウルヴァリン』以降もMCUでコンビとして活躍するのだろうか。米のインタビューでレイノルズは「もうすぐやろうとしている作品があります」と答え、スーパーヒーロー映画以外でジャックマンと仕事をする予定を示唆した。

続けてレイノルズは、「僕たちは、成功して上手くいってる関係だと言えるでしょう。お互いを応援し合っているし、僕は常にヒューがゴールを決めて勝つよう応援していて、彼の心と精神が伝える無限のニュアンス、そして彼がどんな人なのかも理解しています」とコメント。ジャックマンが大切な存在であることを強調した。

さらに、「彼は応援する価値があるだけじゃなく、応援せずにはいられない人だと身を持って言えるし、それはデッドプールとウルヴァリンについても同じことが言えます。俳優がよく言うように、“ケチャップとマスタード”ように相性がいいんです」と述べたレイノルズ。良いコンビのことを“ケチャップ&マスタード”と形容するが、奇しくもデッドプールとウルヴァリンのコスチューム・カラーと同じだ。

(c) MARVEL 2024

レイノルズは、ジャックマンと取り組もうとしているスーパーヒーロー映画以外のプロジェクトの詳細には触れなかったが、抜群のチームワークを見せる2人のこと、きっと素晴らしい作品になるに違いない。

レイノルズ&ジャックマンの次なるプロジェクトを待つ前に、まずは2024年7月24日(水)の世界最速公開が迫った『デッドプール&ウルヴァリン』を堪能しよう。

