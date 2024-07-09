８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８２．３３ドル（－０．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６３．５ドル（－３４．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６１．８セント（－７７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５３．００セント（－１９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９５．７５セント（－１５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．２５セント（－１４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．９１（－２．５２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８２．３３ドル（－０．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６３．５ドル（－３４．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６１．８セント（－７７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５３．００セント（－１９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９５．７５セント（－１５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．２５セント（－１４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．９１（－２．５２）
出所：MINKABU PRESS