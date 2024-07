2位:橋本環奈

All About ニュース編集部は2024年4月11日〜6月14日の期間で、全国10〜60代の男女277人を対象に「20代女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。さまざまな魅力的な女性俳優がいる中で、今回は「ツンデレ役がハマる・見てみたいと思う20代女性俳優」のランキングを紹介します。2位は橋本環奈さんです。橋本さんは、福岡のアイドルグループ「Rev. from DVL」のメンバーとして活動を開始しました。その後、2016年には映画『セーラー服と機関銃−卒業−』で初主演を担当。同作で演技力の高さが認められ、『銀魂』『キングダム』『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』など大ヒット映画に立て続けに出演します。

1位:今田美桜

2018年に放送された『今日から俺は!!』(日本テレビ系)ではヒロインの早川京子を演じ、2面性のある役を熱演。恐怖の女番長ながら恋人の前ではぶりっ子に豹変する役を演じきったことから、ツンデレの役もしっかりと演じられそうです。回答者からは、「顔がすごく可愛いので、ツンデレな役をしたらどんな感じになるか見てみたい」(20代女性/東京都)、「ドラマで仮面夫婦のような役をやっていたので、ツンデレ役もハマりそう」(20代女性/山口県)などの意見が寄せられました。1位には今田美桜さんが選ばれました。今田さんは、17歳の時に福岡でモデルデビュー、2015年には『罪の余白』で映画デビューを果たします。2018年に放送されたドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』(TBS系)では、ツンデレ美少女の真矢愛莉を演じてブレーク。その後も、数多くのドラマや映画に出演し、国民的人気を集めています。2023年に出演したドラマ『トリリオンゲーム』(TBS系)では、クールで強欲な社長令嬢・黒龍キリカを担当。時折見せた乙女な表情が、ツンデレの要素があり人気となりました。回答者からは、「ギャップのある演技を上手くやってくれそう」(40代男性/新潟県)、「黙っているとキツそうに見えるのでツンデレが似合う」(50代女性/埼玉県)、「不貞腐れたワガママな雰囲気が似合うが、笑顔もキラキラしていてギャップが大きいから」(30代女性/兵庫県)などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママですこの記事の筆者:ゆるま 小林 プロフィール長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)