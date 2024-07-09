　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の4万950円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41962.00円　　ボリンジャーバンド3σ
41083.33円　　ボリンジャーバンド2σ
40950.00円　　9日夜間取引終値
40830.00円　　5日移動平均
40204.67円　　ボリンジャーバンド1σ
40155.00円　　一目均衡表・転換線
39520.00円　　一目均衡表・基準線
39326.00円　　25日移動平均
39015.20円　　75日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38447.33円　　ボリンジャーバンド-1σ
38347.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37568.67円　　ボリンジャーバンド2σ
36690.00円　　ボリンジャーバンド3σ
36197.10円　　200日移動平均
253.76円　　8日日経平均株価現物終値


株探ニュース