日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の4万950円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41962.00円 ボリンジャーバンド3σ
41083.33円 ボリンジャーバンド2σ
40950.00円 9日夜間取引終値
40830.00円 5日移動平均
40204.67円 ボリンジャーバンド1σ
40155.00円 一目均衡表・転換線
39520.00円 一目均衡表・基準線
39326.00円 25日移動平均
39015.20円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38447.33円 ボリンジャーバンド-1σ
38347.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37568.67円 ボリンジャーバンド2σ
36690.00円 ボリンジャーバンド3σ
36197.10円 200日移動平均
253.76円 8日日経平均株価現物終値
株探ニュース
41962.00円 ボリンジャーバンド3σ
41083.33円 ボリンジャーバンド2σ
40950.00円 9日夜間取引終値
40830.00円 5日移動平均
40204.67円 ボリンジャーバンド1σ
40155.00円 一目均衡表・転換線
39520.00円 一目均衡表・基準線
39326.00円 25日移動平均
39015.20円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38447.33円 ボリンジャーバンド-1σ
38347.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37568.67円 ボリンジャーバンド2σ
36690.00円 ボリンジャーバンド3σ
36197.10円 200日移動平均
253.76円 8日日経平均株価現物終値
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