【ランジェリーク】秋冬のランジェリーコレクション｢UTOPIA｣が登場♪

ランジェリーブランド 「L’ANGÉLIQUE(ランジェリーク)」は、ブラジル・リオネジャネイロ出身の建築家・オスカーニーマイヤーから着想を得た2024 AUTUMN & WINTER COLLECTION “UTOPIA”を、2024年7月5日(金)より順次発売いたします。さまざまなデザインのランジェリーが展開されるので、ぜひチェックしてみてください。

新作ランジェリーコレクション

音楽と女性を愛し、おしゃべりが好きで冗談ばかり言っている典型的なカリオカ・オスカーニーマイヤーは、庶民の心と天才性をあわせ持ったブラジル生まれの建築家です。

彼が創造した理想郷から着想を得たコレクションが新登場♪

【adidas Originals】ボクシングブーツから着想を得たスニーカーブーツが登場♡

【ランジェリーク】アイテム紹介

CAPRICHOSA(カプリチョーザ)

まばゆい光を浴びたように彩色した素材、熱帯に咲く植物を描いたストレッチレース。

コットンベースに、リネンをストライプ状に織り込んだ天然素材です

3/4 Cup bra 価格:14,300円(税込)~

Non wire bra 価格:13,750円(税込)

Non wire non patted bra 価格:12,100円(税込)

Standard 価格:8,800円(税込)

Hip hung 価格:8,800円(税込)

Tanga 価格:8,250円(税込)

Slip 価格:25,300円(税込)

Camisole 価格:22,000円(税込)

Body suits 価格:23,100円(税込)

※発売中

カラー:LIGHT GRAY/LEMON YELLOW/APRICOT

Tops 価格:30,800円(税込)

Bottom 価格:23,100円(税込)

Gown 価格:37,400円(税込)

DELIVERY:7月下旬予定

カラー:LIGHT GRAY/HERB YELLOW

COLINA(コリーナ)

余白にも美を見いだすべく描いた、オリジナルのリバーレース。不ぞろいにプリーツをほどこし、ナチュラルなニュアンスに仕上げた布地です。

3/4 Cup bra (パッドポケット付) 価格:17,600円(税込)~

Non wire bra 価格:15,400円(税込)

Non wire non patted bra 価格:12,100円(税込)

Standard 価格:9,900円(税込)

Tanga 価格:9,350円(税込)

Standard (All lace) 価格:13,200円(税込)

Slip 価格:19,800円(税込)

Camisole (All lace) 価格:33,000円(税込)

DELIVERY:9月中旬

カラー:PINK/BROWN/OLIVE

Tops 価格:23,100円(税込)

Bottom 価格:17,600円(税込)

Gown 価格:30,800円(税込)

DELIVERY:9月中旬

カラー:BROWN/OLIVE

CIDADE(シダーテ)

悠々とした、たたずまいの植物を描いたオリジナルのストレッチリバーレース。綿100%極細糸の編地に加工をほどこし、素材の特有の艶をいかした天竺です。

3/4 Cup bra (パッドポケット付) 価格:15,400円(税込)~

Wire non patted bra 価格:12,100円(税込)

Standard 価格:8,800円(税込)

Hip hung 価格:9,350円(税込)

Tanga 価格:8,250円(税込)

Cup in camisole 価格:16,500円(税込)

DELIVERY:10月中旬

カラー:BLACK/AGATTE/WISTERIA

FLOR BLANCO(フローブランコ)

ニーマイヤーが花をイメージして、崖の上に建てたモニュメントから着想を得たライン。白い花を描いたストレッチジャガードは、イタリア製のオリジナル素材です。

3/4 Cup bra (パッドポケット付) 価格:15,400円(税込)~

Non wire bra 価格:14,850円(税込)

Standard 価格:8,800円(税込)

Tanga 価格:7,700円(税込)

DELIVERY:11月中旬

カラー:CHARCOAL/CAFE AU LAIT

Long Sleeve 価格:22,000円(税込)

Tank top 価格:17,600円(税込)

Long bottom 価格:22,000円(税込)

DELIVERY:11月上旬

カラー:CHARCOAL/CAFE AU LAIT

豊富なラインアップで展開♪

ランジェリークの秋冬コレクションについて紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

ランジェリーをはじめ、ガウンなどのルームウエアも展開しており、豊富なラインアップの中からえらべるのが嬉しいですね。素材やデザイン、カラーの種類も豊富で、どれにしようか迷ってしまいそうです。

ぜひお気に入りのランジェリーを見つけて、秋冬のオシャレに取り入れてくださいね。