µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡°ÜÀÒÊóÆ»¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡Ä£Æ£ÃÅìµþ»þÂå¤Î²¸»Õ¤¬¶Ã¤¤¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥ÖÆþ¤ê¤Ø¤Îà½àÈ÷á
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Û¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£³¡Ë¤Ïº£²Æ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ê¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ê¤É¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î»êÊõ¡×¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£Áª¼ê¸¢¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¸å¤Ë¤âËÜ³Ê²½¤¹¤ë²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÇ§Áª¼êÂåÍý¿Í¤Ï¡Öµ×ÊÝÂ¦¤¬¡Ê°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î°ÜÀÒÊóÆ»¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤µ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢£Ê£±£Æ£ÃÅìµþ»þÂå¤Ëµ×ÊÝ¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¤ÎÃæÂ¼Ãé»á¡Ê¸½Åìµþ£Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡Ë¤Ïºò¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¡Ö·ú±Ñ¤¬»î¹ç¸å¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¤È¤³¤í¤òÃæ·Ñ¤Ç¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤Ê¤«¤È¤«³ä¤ì¤Æ¤Æ¶ÚÆù¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¡£¤¹¤´¤¯ÃÃ¤¨¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆùÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£µºÐ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤¬²ÝÂê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£²£°£±£¹Ç¯²Æ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤Î£µ¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤âÀï¤¨¤ëÆùÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£ÆÃ¤ËÃæÂ¼»á¤Ïµ×ÊÝ¤Î¼ó¤ËÃíÌÜ¤·¡Ö¤¹¤´¤¯ÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ê¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤É¤Ç¡Ë°ÂÄê´¶¤â½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É»þÂå¤Ë¤È¤â¤ËÎý½¬¤·¡ÖÂÀ¤¤¼ó¡×¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¸µ¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½£Æ£×¥¨¥Ç¥ó¡¦¥¢¥¶¡¼¥ë»á¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»î¹çÁ°¤ËÆ±Áª¼ê¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±£·£³¥»¥ó¥Á¤Èµ×ÊÝ¤ÈÆ±¤¸¿ÈÄ¹¤Ê¤¬¤é¡¢¶þ¶¯¤ÊÁª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤º¿À¤¬¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¤ÎÍýÁÛ·Á¤Ï¥¢¥¶¡¼¥ë»á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÊÉ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·èÄêÎÏ¥¢¥Ã¥×¡¢¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¤Èà¼åÅÀá¤ò´°Á´¹îÉþ¡£¥¢¥¶¡¼¥ë»á¤Î¤è¤¦¤ÊÆùÂÎ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Ã´Åö¡¦»°±º·ûÂÀÏº¡Ë