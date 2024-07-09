¾®Ìî¿Æó»á¡Ö°ì¤Ä¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡U¡½23ÆüËÜÂåÉ½¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼OAÏÈÁª½Ð¤Ê¤·¤Î¡È¥á¥ê¥Ã¥È¡É¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¾®Ìî¿Æó»á¡Ê44¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¤ËVTR½Ð±é¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿U¡½23ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï08Ç¯ËÌµþÂç²ñ°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¡ÊOA¡ËÏÈ¤«¤é¤ÎÁª½Ð¥¼¥í¡£¾·½¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¡Ê31¡á¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤¬Áª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®Ìî»á¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Æ±»Î¤ÇÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¤ÎÁª¼êÉÔºß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥á¥ê¥Ã¥È¡É¤â¤¢¤ë¤È¤·¡Ö¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÅÚÂæ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤éºî¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë¡Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¡Ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸Áª¼ê¤¬Æþ¤ë»ö¤ÇÀ¸¤¸¤ë¡È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²æËý¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤Î½ÐÊý¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ï¹¶¤á»þ¤Ê¤Î¤«¼éÈ÷¤¹¤ë»þ´Ö¤Ê¤Î¤«¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£