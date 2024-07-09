大井競馬場で7月10日(水)に行われる優駿スプリント(3歳・SII・ダ1200m)の枠順が確定した。

前哨戦の若潮スプリント制したギガースは8枠16番、無傷4連勝中のカヌレフレイバーは6枠12番に入った。

そのほかにも、桜花賞(浦和)の2着馬パペッティア、距離短縮で巻き返しを期すティントレットなどが出走を予定している。

左から枠番、馬番、馬名

(・)内は性齢、騎手、調教師(敬称略)

1-1 ヘリアンフォラ(牝3、山中悠希、船橋・石井勝男)

1-2 オーソレリカ(牝3、福原杏、浦和・水野貴史)

2-3 ビッグショータイム(牡3、澤田龍哉、船橋・斉藤敏)

2-4 モントーク(牝3、笹川翼、大井・佐野謙二)

3-5 エドノフェニックス(牡3、本田正重、大井・佐宗応和)

3-6 ミモレフレイバー(牝3、安藤洋一、大井・福永敏)

4-7 トーセンヴィオラ(牡3、町田直希、浦和・小久保智)

4-8 ティントレット(牡3、矢野貴之、大井・荒山勝徳)

5-9 チャダルクン(牡3、岡村健司、大井・赤嶺本浩)

5-10 パペッティア(牝3、本橋孝太、大井・荒山勝徳)

6-11 タケシ(牡3、山崎誠士、大井・的場直之)

6-12 カヌレフレイバー(牡3、西啓太、大井・坂井英光)

7-13 ザイデルバスト(牡3、御神本訓史、船橋・川島正一)

7-14 スマイルナウ(牡3、張田昂、船橋・張田京)

8-15 ポッドレオ(牡3、鷹見陸、大井・的場直之)

8-16 ギガース(牡3、森泰斗、船橋・佐藤裕太)