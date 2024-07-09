ÆâÅÄÆÆ¿Í¤Ï¸À¤Ã¤¿¡¢¡Öµ»½Ñ¤Ï±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡£¤À¤«¤é¡¢Ä»À´°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿À¶Éð¹°»Ì¤Ï¤¤Ã¤ÈÉü³è¤¹¤ë¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆâÅÄÆÆ¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¡¢¡Öµ»½Ñ¤Ï±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ºÐ¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¿ÈÂÎÅª¤Ê¿ê¤¨¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µ»½Ñ¤Ï·è¤·¤Æ»¬¤Ó¤Ê¤¤¤È¡¢Èà¤Ï¤½¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢À¶Éð¹°»Ì¤Ï¤³¤³¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Éü³è¤Ç¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ç½ÐÈÖ¤¬¸º¾¯¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Õ¤È¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯£µ·î15Æü¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÈCÂçºåÀï¸å¡¢À¶Éð¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î½øÎó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖÄã¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿»þ¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢Èà¤ÎÎà¤Þ¤ì¤Ê¹¶·â¥»¥ó¥¹¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤ó¤ÊÀ¶Éð¤Î¸ý¤«¤é¡Ö°ìÈÖÄã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡Èà¤Î¶ìÇº¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¼¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¡£
¡Öº£Æü¡ÊÄ®ÅÄÀï¡Ë¤â¥Ö¥¨¥Î¤¬Àè¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤Ï½ªÈ×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¸·¤·¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£º£¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤º¤Ï´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤âÀè¤ÏÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤È¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢7·î7Æü¤Ë¡ÖÀ¶Éð¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢Ãø¼Ô¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿¡£¶ì¤·¤¤¸½¾õ¤ò°ìÃ¶¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¼çÎÏ¤òÄ¥¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£
¡¡µ»½Ñ¤Ï±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£34ºÐ¤ÎÀ¶Éð¤Ï¤¤Ã¤ÈÄ»À´¤Ç·òºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤È¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£
Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ø¸Æ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡×Á°±à¿¿À»¤¬¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡ÈÍîÁª¡É¤ÎÇØ·Ê¤ò²òÀâ¡Ö¶õ¤¤¤¿ÏÈ¤Ë²ø²æ¤«ÉÂµ¤°Ê³°¤ÏÊäÅ¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢À¶Éð¹°»Ì¤Ï¤³¤³¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Éü³è¤Ç¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ç½ÐÈÖ¤¬¸º¾¯¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Èà¤Î¶ìÇº¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¼¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¡£
¡Öº£Æü¡ÊÄ®ÅÄÀï¡Ë¤â¥Ö¥¨¥Î¤¬Àè¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤Ï½ªÈ×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¸·¤·¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£º£¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤º¤Ï´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤âÀè¤ÏÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤È¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢7·î7Æü¤Ë¡ÖÀ¶Éð¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢Ãø¼Ô¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿¡£¶ì¤·¤¤¸½¾õ¤ò°ìÃ¶¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¼çÎÏ¤òÄ¥¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£
¡¡µ»½Ñ¤Ï±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£34ºÐ¤ÎÀ¶Éð¤Ï¤¤Ã¤ÈÄ»À´¤Ç·òºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤È¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£
Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ø¸Æ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡×Á°±à¿¿À»¤¬¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡ÈÍîÁª¡É¤ÎÇØ·Ê¤ò²òÀâ¡Ö¶õ¤¤¤¿ÏÈ¤Ë²ø²æ¤«ÉÂµ¤°Ê³°¤ÏÊäÅ¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡×