日本では東京・渋谷にて「Galaxy Experience Space」が7月11日から開催!

Samsung Electronics(以下、Samsung)は3日(現地時間)、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける最新製品でこれから提供される「Galaxy AI」などの新しい機能などを体験して日常生活をどのように向上させることができるかといった可能性を提案する特設イベント「Galaxy Experience Space」をパリ、ベルリン、ニューヨーク、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京の世界7カ所で開催すると発表しています。

Paris: July 10 to the end of October at CE 125, 125 Av. des Champs-�lys�es, 75008 Paris, France

Berlin: July 10 to August 7 at Mall of Berlin, Leipziger Pl. 12, 10117 Berlin, Germany

New York: July 10 to August 7 at 500 Broadway, New York, NY 10012, USA

Dubai: July 11 to August 7 at Mall of the Emirates, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, UAE

Jakarta: July 11 to August 4 at Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

Seoul: July 11 to August 11 at The Hyundai Seoul,108 Yeoui-daero, Seoul, Korea

Tokyo: July 11 to August 6 at SHIBUYA TSUTAYA(Q FRONT), 21-6 Udagawacho, Shibuya City, Tokyo 150-0042, Japan

イベントでは夏は休暇や旅行のピークシーズンであることを考慮し、航海をコンセプトとしてさまざまなGalaxy AIなどの機能があらゆる旅行をいかに豊かにできるかを体験できるようになっており、会場ではGalaxy AIを没入型かつ対話型で体験でき、Galaxy AIを使った革新的な旅行を探索する機会が提供され、より簡素化して生産性を高める新しい方法や最も思い出に残る瞬間を捉える新しい方法、言語の壁を気にせずにコミュニケーションを可能にする方法などが紹介されるとのこと。このうちの東京では今年4月にリニューアルオープンした「SHIBUYA TSUTAYA」(東京・渋谷)にて2024年7月11日(木)から8月6日(火)まで開催され、各場所では同社が現地時間(CEST)の2024年7月10日(水)15:00から開催するグルーバル向け新製品発表会「Galaxy Unpacked July 2024: Galaxy AI Is Here」と同日より開始されるため、恐らくこの新製品発表会で発表された新製品が先行体験できるイベントになっていると思われます。なお、新製品発表会では次期フォルダブルスマートフォン(スマホ)「Galaxy Z Fold6」や「Galaxy Z Flip6」、次期フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S10」シリーズ、次期スマートウォッチ「Galaxy Watch Ultra」および「Galaxy Watch 7」シリーズなどが発表されると見られており、これらの製品においてGalaxy AIがGalaxyエコシステムとして導入される見込みです。Samsungでは初代スマホ「Galaxy S」から新製品発表イベントとしてGalaxy Unpackedを実施しており、これまでアメリカ・ニューヨークやイギリス・ロンドン、ドイツ・ベルリン、スペイン・バルセロナ、韓国・ソウルなどで開催してきましたが、今回で8回目となるGalaxy Unpacked July 2024はフランス・パリで開催することになったということで、フォルダブルスマホであるGalaxy Zシリーズの次期製品などが発表されることになります。次期製品となるGalaxy Z Fold6とGalaxy Z Flip6は現行製品「Galaxy Z Fold5」と「Galaxy Z Flip5」から順当に進化すると思われ、大画面化や軽量化などが行われるのではないかと見られるほか、チップセット(SoC)は最新のQualcomm製「Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy」などになると予想されます。またイベントではGalaxy Z Fold6やGalaxy Z Flip6だけではなくすでに次期フラッグシップタブレットとなるGalaxy Tab S10シリーズや次期スマートウォッチとなるGalaxy Watch7シリーズなども発表されるのではないかと予想されます。なお、すでに紹介しているようにGalaxy Z Fold6およびGalaxy Z Flip6がともに日本ではNTTドコモ版およびau版、メーカー版が発売されることになりそうです。・次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold6」が日本で発売へ!NTTドコモ版「SC-55E」とau版「SCG28」、メーカー版「SM-F956Q」が認証通過 - S-MAX・Samsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold6」や「Galaxy Z Flip6」と見られるSM-F9560とSM-F7410が認証取得!今夏に発表へ - S-MAX

