じつは「アメリカのセレブ」たちが「マインドフルネス」の次にハマっている「氷を使った意外な趣味」

アメリカのテック企業の幹部やセレブが、マインドフルネスの次にハマっているのがアイスバスだ。アイスバス=氷風呂である。スポーツ選手がひじやひざを氷水に浸して炎症を抑えたリ、熱中症対策ならわかるが、経営者が氷風呂で何をしようというのか?

日本で氷風呂を使ったアイスブレークスルー研修を行っている株式会社ヒューマンポテンシャルラボ・代表取締役CEOの山下悠一氏に話を聞いた。

氷風呂に入って心を変える

マインドフルネスにしろアイスバスにしろ、目的は心を変化させることにある。山下氏によれば、そのルーツは1960年代までさかのぼる。

「1960年代にアメリカの西海岸でヒューマンポテンシャルムーブメントがありました。自己啓発やボディーワーク、ヨガ、瞑想、そういった内面を潜在能力を開発していくようなトレンドがブームになった時代があったんです。今、そのリバイバルが起きています」

AIが急激に進化する中で、IT事業のエンジニアや経営者といったビジネスセクターの人たちは、人間とは何なのか、人間の能力は何なのかに高い関心を持っている。その一つとしてアイスバスが注目されているという。

山下氏は企業研修としてアイスバスや呼吸法やマインドフルネスなどの手法を用いた人の潜在能力を高める独自のポテンシャル開発プログラムを行っている。アイスバスと呼吸法のベースとなるメソッドがウィム・ホフ・メソッドと呼ばれるトレーニング方法。テニスのノバク・ジョゴビッチや陸上のウサイン・ボルト、歌手のビヨンセ、女優のグイネス・パルトロウ、モデルのミランダ・カー、Twitter創業者のジャック・ドーシーなどが体験している。

「ウィム・ホフは冒険家で、北極海の海中を50メートル素潜りしたり、下着一枚でキリマンジャロに登頂したり、氷水に70分漬かっていたりと、ある種の奇人変人なんですが、彼の編み出した呼吸法が科学的に検証されたのが、ウィム・ホフ・メソッドなんです」

氷水の中に2時間いても、深部体温が下がらなかったというから、こうなると超人の部類である。

「彼はマインドの力だと言ってますね」

心頭滅却すれば、氷も暑し、といったところか。呼吸法によって氷水が平気になるだけではなく、エンドトキシンという炎症性の毒物を投与しても平気だったりと異常に体が頑強になるらしい。

氷水の中で得られる究極のリラックス体験

経営者が氷風呂に入り、何を得ることができるのか? それは自分の常識を打ち破る体験だという。

「氷水で入るという時に体が危機的な状況を察知し、体内ではほとんどあらゆるホルモンがドバッと分泌されます。アドレナリン、ノルアドレナリン、脳内物質のエンドルフィンやドーパミンなどが大量に分泌されるんです」

気温の室内にいた場合と14度の冷水に浸った場合の血液成分を調べると、室温に比べ冷水の場合は、血漿ノルアドレナリンおよびドーパミン濃度がそれぞれ530%と250%増加した。(「Human physiological responses to immersion into water of different temperatures」(European Journal of Applied Physiology Volume 81, pages 436?442 2000))

人体には交感神経と副交感神経の2系統の自律神経があり、恐怖や怒り、不安など体が戦闘モードになる時は交感神経、反対にリラックスし快適な時は副交感神経が活発に働く。アイスバスに入るとノルアドレナリンが通常の2倍以上、ドーパミンが5倍以上も分泌され、副交感神経が非常に活発に動いてリラックスする。

このホルモンを使って自分の枠を超えようというのがアイスブレイクスルー研修だ。呼吸法とアイスバスで脳の状態を変えるわけだ。

「ウィム・ホフ・メソッドの呼吸法は非常に面白い呼吸法で、吸って吐いて吸って吐いてっていう激しい過呼吸気味の呼吸をするんですね。30回ぐらい呼吸して、その吐き切った状態で止めるんです。一般的には、1分間程度しか息を止められないが、この呼吸法では通常で2分、長い人は3分も息を止めることが可能になります。しかも、とてもリラックした状態で。この時、酸素飽和度が50%まで落ちることもあるくらい(通常時に93%を切ると酸素吸入が必要とされている)になるため、いわゆるスポーツ選手が高地トレーニングをしているような身体に負荷をかけている状態になります」

酸欠の状態をわざと作るのだ。体はリラックスしつつ、生命は危機的な状況という状態を作り出す。アイスバスも呼吸法と同様だ。氷に入るのはすごく怖い。生命の危機だ、それを乗り越えるわけだ。

「ビジネスマンは、「私はこういう人間である」とか「こういうことを信じている」「こういうことはやっちゃいけない」とかいろいろな固定観念を持っているわけです。それを壊してしまうと自分が否定されたり、孤独になるとか、いろいろな恐れを持っています。まさに氷っていうのは恐れの対象そのもの。そこに飛び込む」

恐れを克服するわけだ。氷水に漬かって2分もすれば、脳内にホルモンがあふれ、幸せな気持ちになる。サウナの「ととのう」と同じ状態が短時間で起きるのだ。

「パラダイムシフトが起きるんですよね。普段、怖いと思っているのは単にマインドのブロックがあるだけだと気づくんです。一般的には、怖いものに対してすごい力を入れて頑張って乗り切って克服しようとするんですよね。だけど、これからの時代はそうじゃなくて、力を抜いて脱力して手放して、身の回りの仲間たちを信頼する方向で乗り越えていく。手放すとか信頼がキーワードになってくるんです」

氷水を怖がるのは体を信頼してないから、根性で頑張って克服しようとしてしまう。しかし体にとっては、2分間氷水に入るのは余裕なのだ。むしろ免疫力が上がり、ミトコンドリアの熱産出も上がり、快適でさえあるわけだ。

「ゆっくりと息を吐き切ってリラックスしていくと、内側から炎が湧いてくるような感覚で温かくなってくるんです。氷水の中にいるのに、すごく気持ちが楽になる。そういうことを通じて、自分はもうダメだ、絶対無理だと思っていたこともやってみたら全然いけるんだっていうポテンシャルに気付く」

心の中のモンスターを退治する

実際のアイスブレークスルー体験では、まず最初にウィム・ホフ・メソッドについて科学的な説明を行い、次にウィム・ホフ・メソッドの呼吸法を実践する。

「寝そべった状態で60分以上、音楽の誘導に合わせて呼吸法を行います」

呼吸法の後でアイスバスに2分間入り、上がった後にホーススタンスという体を自力で温めるエクササイズを行う。

「ダンスのようなエクササイズですね。自分たちの力で体を温めるという体験をするんですだ。雪山で遭難した時とかにあれはいきなりあったかい部屋に入ると非常に危険だっていうのがあってですね。自分で自分を温めることが大事なんです」

最後に絵を描いて、自分の中の認知を確認する。

「モンスターとかドラゴンとかそういう形で自分をブロックしているような存在を絵にするんです。そして自分の中に飼っているモンスターみたいなものをメタ認知するんですね。そのモンスターを自分の中でこんなやつが出てきたんだよねだけど、今回の体験でこういうふうに倒すことができたとか、仲間になれたとか。そういう統合のワークを行います」

学ばない、手放す、そのためのアイスグレイクスルー

スタンフォード大学ビジネススクールの75人の評価会メンバーがリーダーが開発すべき最も重要な能力は?と聞かれ、ほぼ全員が同じ答えを出したのだそうだ。それは何かといえば、「自己認識(セルフウェア)」だった。

「今。日本は昭和的な価値観から変わらなきゃいけない。変わっていく時代だと思います。だからこそイノベーターの人たちは、自ら意識を変えていく、マインドを変えていくことを取り組んでいます」

最近、経営者の間では「アンラーニング」という言葉がはやっているそうだ。

「学ばない、学びほぐしとかいう言い方をします。今までのビジネススタイルは、戦略思考やロジカルシンキングなど無理をして機械のようにパフォーマンスを上げていこうというものでした。しかし今や機械もロジカルもテクノロジーの方が圧倒的に強いことがわかっています。このままでは、中途半端なロジカルシンキングができる人は食っていけなくなるし、幸せにもなれない。だから、そこは完全にテクノロジーに任せて。テクノロジーと共存していく必要があります」

人間の強みは弱さだと山下氏。

「人間の中にある、感情や弱さ、人間にしかないかわいらしいものが大事になる。AIをやっているとわかるんですが、決して完璧ではない、ポンコツであることが人間の可能性なんです。人間はポンコツだからこそ、お互いに助けいあえる愛の心を持って共生する社会をつくっていけるのだと思います。」

ポンコツ、結構ではないか。氷風呂に漬かり、本当の自分を知るのだ。

山下悠一

株式会社ヒューマンポテンシャルラボ 代表取締役CEO

早稲田大学理工学部建築学科出身

外資系コンサルティングファームに12年勤務後、2018年に起業

ヒューマンポテンシャルラボ https://h-potential.org/

レンス・ヴェルステゲン

(株)ヒューマンポテンシャルラボ 取締役 COO

Wim Hof Method認定インストラクター Level2

Wim Hof Method産地のオランダ出身。15年前に来日、3年前 Human Potential Labにジョイン、ウェルビーイング、意識変容の研究・実践を行い。2022年6月Wim Hof Method認定インストラクター資格を取得。日本語ペラペラのオランダ人。プチ超人を目指す。

