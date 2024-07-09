¡Ö¥Ï¡¼¥È¤°¤¥¡Á¡× ¤Û¤¤¤±¤ó¤¿¡¢¥×¥ì¥â¥ë¿·CM¤Ç¤â¡È¤¢¤ÎÎ¢À¼¡É¤òµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²Î¤¤¤Þ¤ï¤·¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤¤¤±¤ó¤¿¤µ¤ó¤¬¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡×¤Î¿·¥¦¥§¥ÖCM¤Ë½Ð±é¡£µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢Æð¼°globe¡¢¡ÖNO MORE±Ç²èÅ¥ËÀ¡×¤Î¥«¥á¥éÃË¤È¥Ñ¥È¥é¥ó¥×ÃË¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥«¥ª¥¹¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î²ÎÀ¼¤Ç¡Ö¥×¥ì¥â¥ë¤É¤¥¡×
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢7·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×¤Î¥¦¥§¥ÖCM¡£
¤Û¤¤¤±¤ó¤¿¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ç¡¢¡Ö¥«¥é¥À¤°¤¥¡Á¡×¡Ö¤¯¤ë¤Ã¤¯¤¥¡Á¡×¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤Î²Î¤¤Êý¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ´¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¡£
º£²ó¤Î¥¦¥§¥ÖCM¤Ç¤ÏT.M.Revolution¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖHIGH PRESSURE¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎ¢À¼¤ò¶î»È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¡¼¥È¤°¤¥¡Á½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡Á¢ö¡×¡Ö¥×¥ì¥â¥ë¤É¤¥´¥ÇÕ¡Á¢ö¡×¤ÈÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ö²ÞÃæ¤Îµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤â¾Ð´é¤Ë
¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ëº®¤¶¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ò¤è¤³¤»¤è¡ª¡×¤È¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Îºä°æÎÉÂ¿¤µ¤ó¤È¶â¤Á¤ã¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¯ÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Éº¤¦Æð¼°globe¤Î½éÂåKOIKE¤µ¤ó¤È¥Ñ¡¼¥¯¥Þ¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¡¢±Ç²è´Û¤ÎÅð»£ËÉ»ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óCM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥á¥éÃË¤È¥Ñ¥È¥é¥ó¥×ÃË¤Î»Ñ¤â¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î±©¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¤Û¤¤¤±¤ó¤¿¤µ¤ó¤Î¡È¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ü¥¤¥¹¡É¤Ç³§¤¬¼¡¡¹¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¤È°ì¸Ä¤Î¥Ï¡¼¥È¤¬´°À®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤º¢¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Û¤¤¤±¤ó¤¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÄÄÎó¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¤¼¤Ò²£2Îó¤Ç¥Ï¡¼¥È¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤è¤¦¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀäÂÐ¤³¤ì¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥¦¥±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤³¤½·ëº§¼°¤È¤«¡¢¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Öº£²ó¤ÎCM¤ÇËÍ¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂØ¤¨²Î¤Ç²»Æ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ´¥ÇÕ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤Îå«¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä ¡Ø¥Ï¡¼¥È¤°¤¥¡Á¡ÙÊÓ¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/87NLPFV4vJg