男性5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERの最新シングル「誓い(CHIKAI)(ひとつの誓い(We'll Never Change))」が、初週35.9万枚を売り上げ、7月9日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」(7月15日付)で初登場1位を獲得。シングルでは自身初の1位となった。初週売上は35.9万枚で、2022年8月に発売された前作シングル「GOOD BOY GONE BAD」に続き【※1】、2作連続となる初週売上30万枚超えを記録。また、2024年4月1日付でのZEROBASEONE「ゆらゆら -運命の花-」の30.2万枚を上回り、海外アーティスト今年度最高初週売上【※2】となった。

日本4thシングルの本作には、日本オリジナル曲である新曲「ひとつの誓い(We'll Never Change)」「きっとずっと (Kitto Zutto)」を収録。さらに、2024年4月15日付「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得したアルバム『minisode 3: TOMORROW』のタイトル曲である「Deja Vu」の[Japanese Ver.]も収められている。なおTOMORROW X TOGETHERは、7月10日の東京ドーム公演から、4大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』をスタートさせる。【※1】「GOOD BOY GONE BAD」は、2022年9月12日付「オリコン週間シングルランキング」において、初週売上36.7万枚で2位を獲得している【※2】今年度は2023年12月25日付よりスタート<クレジット:オリコン調べ(2024年7月15日付:集計期間:2024年7月1日〜7日)>