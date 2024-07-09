【1/350 艦NEXT4EX-3 日本海軍陽炎型駆逐艦 陽炎 (同型艦14種艦名シール/デカール付)】7月9日 出荷開始価格：6,380円

フジミ模型は、プラモデル「1/350 艦NEXT4EX-3 日本海軍陽炎型駆逐艦 陽炎 (同型艦14種艦名シール/デカール付)」の出荷を7月9日に開始する。価格は6,380円。

本商品は、日本海軍の陽炎型駆逐艦「陽炎」を1/350スケールで再現したプラモデル。ネームシップ陽炎と姉妹艦14隻の舷側/艦尾艦名デカール&シールが付属する。成型パーツは舞鶴工廠色、艦底色、リノリウム色、黒色、透明色、金色、白色の7色構成。艦体と艦底部は水線でパーツ分割されており、フルハルタイプと洋上タイプの両方を再作可能だ。

【収録艦名】

不知火・黒潮・親潮・早潮・夏潮・初風・雪風・天津風・時津風・野分・嵐・萩風・舞風・秋雲

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